Ce fruit est le plus sain au monde et on parie que vous ne le connaissez pas

S’il est important de manger cinq fruits et légumes par jour, un fruit se distingue en particulier pour ses propriétés bénéfiques pour la santé. Voici lequel.

Pour être en bonne santé, nous devons faire attention à notre alimentation. Il est notamment recommandé de manger au moins cinq fruits et légumes par jour. En effet, les fruits ont de nombreux bienfaits pour notre santé puisqu’ils nous apportent toutes les vitamines nécessaires à notre quotidien.

Si tous les fruits sont bénéfiques, l’un d’eux serait particulièrement bon pour notre organisme, selon un classement des aliments les plus nutritifs au monde réalisé par la BBC. Voici lequel.

Crédit photo : iStock

Le fruit le plus sain au monde

Selon le classement de la BBC, le fruit le plus sain au monde n’est autre que la chérimole. Il s’agit d’un fruit méconnu originaire d’Amérique du Sud, vert et en forme de cône. Malgré sa peau épaisse, il contient une chair crémeuse et sucrée, à la saveur douce et onctueuse. Ce fruit peut se manger à la cuillère ou dans une salade de fruits, en smoothie ou incorporé dans un dessert. Avec son délicieux goût qui ressemble à un mélange de banane, de mangue et d’ananas, il séduit les papilles. Mais attention : comme le précise Top Santé, les graines de la chérimole ne sont pas comestibles, il est donc important de bien les retirer avant la consommation.

Crédit photo : iStock

Ce fruit est le plus nutritif au monde puisqu’il a reçu un score nutritionnel de 96 sur 100. Il est riche en antioxydants puisqu'il contient des flavonoïdes, des caroténoïdes, des acétogénines, mais aussi des fibres, des vitamines et des minéraux. Toutes ces propriétés permettent de réduire l’hypertension et le diabète, de lutter contre le cancer et les maladies cardiaques, de réduire les inflammations, de favoriser la santé des yeux et du cœur. Ce fruit facilite également la digestion et améliore l’humeur. En définitive, il s’agit de l’allié parfait pour notre santé !