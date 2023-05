Ce pays d'Europe est le lieu où les habitants vivent le plus longtemps

D’après une récente étude, il existe un pays en Europe où l’espérance de vie est la plus longue, et il ne se situe pas loin de la France.

Eurostat a récemment dressé un classement des pays européens en fonction de leur espérance de vie. D’après les résultats de cette récente étude, on remarque une différence marquante entre l’Europe occidentale et l’Europe orientale car les pays de l’Ouest ont un meilleur taux d’espérance de vie que ceux de l’Est.

Crédit photo : iStock

En moyenne, on estime qu’un habitant membre de l’Union Européenne vit jusqu’à 80,1 ans. Cependant, il existe un pays d’Europe qui possède la plus longue espérance de vie. Voici lequel.

L’Espagne en tête du classement

Le pays qui enregistre la plus longue espérance de vie n’est autre que l’Espagne, où les habitants vivent en moyenne jusqu’à 83,3 ans. Ensuite, on retrouve la Suède (83,1 ans), l’Italie (82,7 ans), le Luxembourg (82,7 ans), la France (82,4 ans) et l’Irlande (82,4 ans), suivis de la Belgique (81,9 ans), le Danemark (81,5 ans), le Portugal (81,5 ans), les Pays-Bas (81,4 ans), l’Autriche (81,3 ans) et l’Allemagne (80,8 ans).

Crédit photo : iStock

En plus de l’espérance de vie, l’étude a analysé le nombre de personnes en bonne santé. D’après les résultats, la Suède est le pays où l’on vit le mieux en bonne santé (71,7 ans pour les femmes et 72,8 ans pour les hommes). Ce pays est suivi de l’Italie, puis de Malte.