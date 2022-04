Manger cet aliment pourrait réduire votre espérance de vie, selon une étude

S’il existe des aliments plus ou moins bons pour la santé, une étude américaine a classé le pire aliment qui diminuerait notre espérance de vie.

Ce que nous mangeons peut avoir un impact sur notre santé et sur notre espérance de vie. Des chercheurs de l’université du Michigan, aux États-Unis, ont réalisé une étude pour comprendre l’impact de notre alimentation sur notre espérance de vie. Pour cela, ils ont examiné 5 853 aliments et les ont classé du plus mauvais au plus sain.

Sans surprise, cette étude a révélé que la nourriture provenant de fast-food contribuait à diminuer notre espérance de vie. Cependant, un aliment en particulier est mauvais pour notre santé si l’on souhaite vivre longtemps. Découvrez lequel.

Le hot-dog fait perdre 36 minutes de vie

Le hot-dog est l’aliment à éviter si l’on veut vivre longtemps. En effet, manger un hot-dog reviendrait à perdre 36 minutes d’espérance de vie selon l’étude. Cet aliment est le plus néfaste de tous à cause de la viande transformée qu’il contient et qui est particulièrement mauvaise. Selon les chercheurs, la viande transformée entraînerait à elle seule la perte de 27 minutes d’espérance de vie. Il faut ensuite ajouter le sodium et les acides gras contenus dans le hot-dog, pour arriver à un total de 36 minutes de vie en moins.

Après le hot-dog, les pires aliments à consommer sont la charcuterie (- 25 minutes de vie), les sodas, la viande rouge, la pizza et le beurre. Heureusement, certains aliments ont l’effet inverse car ils sont bons pour notre santé et ont la capacité d’augmenter notre espérance de vie. C’est le cas des légumes, des fruits, des noix et des graines. Étonnamment, le beurre de cacahuète est très bon pour notre santé puisqu’il pourrait nous faire gagner 33 minutes de vie. Vous savez désormais quoi manger pour compenser votre passion pour les hot-dogs.