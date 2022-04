Cette boisson fermentée issue de l'antiquité est l'allié parfait pour brûler les graisses

On ne le répétera jamais assez : toutes les femmes sont belles et différentes. Mais à l’approche de l’été, certaines d’entre elles préparent le fameux «summer body». Et cette boisson fermentée est un bon moyen pour y parvenir.

Les nutritionnistes sont formels : cet élixir - connu sous le nom de kéfir - agit comme un véritable brûle-graisse depuis l’Antiquité.

En effet, cette boisson fermentée (originaire de la région du Caucase) renferme un grand nombre de vertus qui facilitent la perte de poids. Pour celles et ceux qui souhaitent affiner leur silhouette, le kéfir est un moyen efficace d’y parvenir.

Crédit Photo : Istock

Kéfir : un produit miracle

Avant toute chose, il faut savoir que cette boisson est fabriquée à partir de grains de kéfir, un levain naturel qui nourrit les bactéries du microbiote, précise le magazine Grazia. Résultat : le kéfir facilite la digestion, réduit les ballonnements et combat la constipation.

Selon les spécialistes, il renforce le système immunitaire et éradique les problèmes de peau. Vous l’aurez compris, le kéfir est un produit à adopter dans sa routine beauté et alimentaire.

Pour maximiser vos chances de perdre du poids, il est recommandé de boire un verre de kéfir de fruits avant chaque repas. Attention, il risque de vous laisser un goût amer dans la bouche.

Crédit Photo : Istock

Sans plus tarder, découvrez la recette de ce produit miracle. Concernant les ingrédients, vous aurez besoin d’un litre et demi d’eau, une figue fraîche, 55 grammes de graines de kéfir, deux rondelles de citron et deux cuillères à soupe de sucre roux.

La première étape consiste à mélanger l’eau et le sucre avant de verser le liquide filtré dans un bocal en verre. Ensuite, ajoutez les autres ingrédients et couvrez le récipient pour laisser place à la fermentation. À noter que ce processus doit durer 24 heures.

Une fois cette étape terminée, filtrez la boisson à l’aide d’une passoire et placez là dans une bouteille en verre hermétique. Le kéfir doit être conservé au réfrigérateur et peut se garder environ 3 à 5 jours après l’ouverture de la bouteille.