Ce robot qui aide les enfants asthmatiques à se soigner va être remboursé, une première en France

Pour aider les enfants asthmatiques à prendre leur traitement régulièrement et à faire les bons gestes, un petit robot a été développé. Et bonne nouvelle : il va être remboursé.

En France, l’asthme touche entre 14 à 16% des enfants. Pour les soigner, il existe des traitements, mais ils ne sont pas toujours évidents à appliquer pour les plus jeunes.

“En consultation, nous voyons des enfants dont l’asthme reste insuffisamment contrôlé, malgré des traitements efficaces. Derrière cela, il y a souvent des difficultés récurrentes : une technique d’inhalation imparfaite, des prises irrégulières, des enfants dont la qualité de vie se dégrade et des parents démunis. Ces situations génèrent des tensions et un sentiment d’échec pour les familles comme pour les soignants. Nous expliquons en consultation, mais tout se joue à la maison”, a indiqué Céline Delestrain, pneumo-pédiatre, à Doctissimo.

Pour les aider, la start-up lyonnaise Ludocare a développé Joe, un petit robot ludique destiné aux enfants. Les robots et l’intelligence artificielle se développent de plus en plus dans le monde, comme chez Carrefour où il est désormais possible de faire ses courses avec ChatGPT. Tandis que certains robots peuvent aussi nous aider à faire les tâches ménagères, d’autres veillent sur notre santé, comme Joe.

Aider les enfants à se soigner

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Joe est un robot avec un écran qui diffuse des vidéos pédagogiques et des rappels pour les enfants. Associé à une application paramétrée par les parents, il aide l’enfant à prendre son traitement régulièrement, à maîtriser les bons gestes et les bonnes techniques d’utilisation.

“L’enjeu de ce dispositif est d’améliorer l’observance du traitement de fond et de permettre à l’enfant de gagner en autonomie”, a indiqué la HAS, selon un communiqué relayé par Ouest-France.

Crédit photo : Ludocare / YouTube

Des progrès chez les enfants

Selon une annonce faite ce jeudi 2 avril, ce robot va être remboursé par la Haute Autorité de Santé (HAS). C’est la première fois en France qu’un avis favorable est donné pour le remboursement d’une thérapie numérique.

Si la HAS a donné son feu vert, c’est notamment parce que l’on a observé des effets bénéfiques chez les enfants qui ont été accompagnés par le robot. On a notamment observé une réduction de 42% des crises sévères chez les jeunes de 7 à 11 ans. En revanche, l’utilisation du robot n’a pas montré d’efficacité chez les 4 à 7 ans, ce qui montre que des progrès sont encore possibles.