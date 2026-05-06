Hantavirus : le message du chef de l'OMS inquiète après la mort de 3 personnes sur un bateau de croisière

Depuis le 11 avril dernier, trois personnes sont mortes à bord d’un bateau de croisière, où une épidémie de hantavirus s’est déclenchée. Depuis, les passagers sont confinés et bloqués en pleine mer, dans l’attente d’une solution.

Une croisière dans l’Atlantique a récemment viré au drame. Le navire MV Hondius, qui devait relier l’Argentine au Cap-Vert, transportait près de 150 touristes lorsqu’une épidémie de hantavirus a été décelée.

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Depuis le 11 avril, trois passagers sont morts dont un couple de septuagénaires néerlandais et un Allemand. Trois autres personnes, soupçonnées d’avoir contracté la maladie, ont également été évacuées, l’une en Afrique du Sud et les deux autres vers les Pays-Bas. Ce n'est pas la première fois qu'une épidémie se déclenche sur un bateau. Ce fut également le cas en février 2024, où les passagers d'une croisière ont été pris d'un mal mystérieux.

Trois morts sur huit cas

Au total, huit cas ont été détectés. Parmi les personnes malades, trois cas de hantavirus ont été confirmés, selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Le hantavirus est une famille d’agents pathogènes qui se transmet généralement aux humains par des rongeurs infectés ou de la poussière contaminée. Cette maladie provoque des problèmes respiratoires et cardiaques ainsi que des fièvres hémorragiques sévères, et peut être mortelle. Malheureusement, il n’existe pas de traitement spécifique pour soigner le hantavirus, et les médicaments proposés actuellement servent seulement à soulager les symptômes.

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Face à la gravité de la situation, le navire est bloqué depuis plusieurs semaines au large de l’Atlantique et les passagers sont confirnés dans leurs cabines. L'un d'eux a notamment publié une vidéo bouleversante dans laquelle il parle de la situation sur son compte Instagram.

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Une maladie contagieuse

Il existe une trentaine de souches de hantavirus et parmi celles-ci, une seule, l’hantavirus des Andes, est contagieuse et peut se transmettre d’homme à homme. Selon une annonce faite par le ministre sud-africain de la Santé ce mercredi 6 mai et rapportée par le média sud-africain NovaNews, l’une des personnes malades a contracté cette forme de la maladie.

Après plusieurs jours bloqué en mer, le navire devrait finalement accoster sur l’île de Tenerife, dans les Canaries, d’ici trois jours. Un dispositif d’évacuation sera mis en place pour rapatrier tous les touristes, sauf s’ils ont des signes de la maladie.

Les autorités recherchent à présent d’éventuelles personnes qui ont pu être en contact avec les malades, comme les voyageurs qui étaient dans le même avion ou le même aéroport que les touristes. Selon le chef de l’OMS, il n’y a pas lieu de s’inquiéter car cette situation ne devrait pas être similaire à celle du début de la pandémie de Covid-19.