Cet objet que la moitié des gens utilisent est le plus sale de votre salle de bain et vous ne le soupçonnez même pas

Quand on pense au nettoyage de la salle de bain, on oublie bien trop souvent cet objet que l’on utilise pourtant tous les jours. Il regorge pourtant de nombreuses bactéries et poussières.

On ne plaisante pas avec l’hygiène. Ainsi, on pense parfois, à tort, que les objets de notre maison sont bien propres et qu’on ne risque rien. Sauf que c’est tout l’inverse. Une pièce en particulier attire en nombre les bactéries et autres saletés. Il s’agit non pas des toilettes mais de la salle de bain.

C’est un comble quand on y pense puisqu’il s’agit de l’endroit où l’on se lave. Pourtant, entre la brosse à dents, les serviettes de toilette, les tapis de bain et la poubelle, la salle de bain regorge de bactéries. Et si vous possédez des toilettes dans la même pièce, le problème est plus important.

Crédit photo : Sabrina Galja/ iStock

Il est un objet de la salle de bain que la moitié de la population mondiale utilise chaque jour qui renferme de nombreuses bactéries. Cet objet, c’est la brosse à cheveux. Outre les cheveux et les poussières qui s’y logent, la brosse à cheveux est un nid à bactéries. Elle peut en contenir jusqu’à 3500 !

Comment nettoyer sa brosse à cheveux ?

Crédit photo : Arlette Lopez/ iStock

Mais ce n’est pas tout. La brosse à cheveux retient aussi les résidus de shampooing et tout autre produit d’hygiène, les pellicules et le sébum. Il est donc préférable de la nettoyer régulièrement. Auquel cas, vous risquez de souffrir d’irritations ou de mauvaises odeurs au niveau du cuir chevelu.

Des coiffeurs et dermatologues ont donné quelques astuces simples pour nettoyer la brosse à cheveux comme il se doit. Premièrement, retirez les cheveux et les poussières de la brosse. Vous pouvez faire cette étape à la main ou en vous aidant d’un peigne que vous passez entre les picots de la brosse. Vous avez fait le plus dur, ne reste plus qu’à nettoyer la brosse en profondeur.

Pour cela, des coiffeurs recommandent de remplir un saladier d’un litre d’eau chaude et d’y ajouter 4 à 5 cuillères de bicarbonate de soude. Il ne vous reste plus qu’à plonger votre brosse dans le mélange. Laissez-là tremper quelques heures pour une brosse en bois et toute une nuit pour une brosse en plastique. Votre brosse sera ensuite flambant neuve et dénuée de toutes bactéries. Faites-là ensuite sécher, picots vers le bas et à l’air libre, pour évaporer toute l’eau. Vous pouvez répéter l’opération tous les 15 jours.