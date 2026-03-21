Le dernier message bouleversant de Chuck Norris, juste avant sa mort à 86 ans

À quelques jours seulement de son décès à 86 ans, l’acteur Chuck Norris avait partagé une dernière vidéo pleine d’énergie sur Instagram.

Star de la série culte Walker, Texas Ranger, icône des arts martiaux, rival de Bruce Lee dans La fureur du dragon, Chuck Norris a bercé plusieurs générations de fans.

Surnommé «l’homme invincible», l’acteur américain a finalement rendu son dernier souffle. La star du cinéma d’action s’est éteinte ce vendredi 20 mars 2026 à l’âge de 86 ans.

Crédit Photo : Getty Images

Quelques jours avant sa mort, Chuck Norris avait publié une vidéo sur sa page Instagram. Des images émouvantes sur lesquelles il se dévoilait dans une forme olympique.

Chuck Norris est « parti en paix »

C’est la famille du comédien qui a annoncé la triste nouvelle sur son compte Facebook officiel, a rapporté plusieurs médias, dont le site Unilad.

Si les proches ne divulguent pas les causes du décès, ils précisent qu’il était entouré de ceux qu’il aimait et qu’il est parti en paix.

« Pour le monde, il était un artiste martial, acteur et un symbole de force. Pour nous, il était un mari dévoué, un père et un grand-père aimants, un frère incroyable, et le cœur de notre famille », peut-on lire dans la publication.

Crédit Photo : Chuck Norris / Instagram

Le communiqué a ajouté que l’acteur « a inspiré des millions de personnes à travers le monde et laissé une empreinte durable dans tant de vies ».

La veille de sa mort, Chuck Norris a été admis à l’hôpital à Hawaï à la suite d’une urgence médicale.

Le dernier message émouvant de l’acteur

Sa disparition survient dix jours après son 86e anniversaire, le 10 mars. Pour l’occasion, il avait publié sur sa page Instagram une vidéo où il s’entraînait à la boxe avec son coach.

En légende de sa publication, l’ancien champion de karaté a écrit un message pour dire qu’il se sentait en pleine forme.

La suite après cette vidéo « Je ne vieillis pas. Je passe au niveau supérieur. J'ai 86 ans aujourd'hui ! Rien de tel qu'un peu d'activité ludique par une journée ensoleillée pour se sentir jeune. Je suis reconnaissant d'avoir une année de plus, d'être en bonne santé et d'avoir la chance de continuer à faire ce que j'aime. Merci à vous tous d'être les meilleurs fans du monde », a-t-il indiqué. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Chuck Norris (@chucknorris)

Aujourd’hui, sa déclaration résonne avec tristesse à la suite de sa mort soudaine.

Le monde rend hommage à la star de Walker, Texas Ranger

L’annonce du décès de Chuck Norris a suscité une pluie d’hommages sur les réseaux sociaux.

Une personne a écrit sur X :

« Repose en paix, icône américaine, Chuck Norris. L’un des hommes les plus authentiques qui aient jamais existé ».

Crédit Photo : Chuck Norris / Instagram

Une autre a déclaré :

« Chuck Norris est parti pour sa dernière grande aventure : donner un coup de poing à Dieu. Repose-toi bien, légende ».

Une troisième a commenté :

« Une journée si triste ! Le monde perd un homme formidable (…) ».

Côté célébrités, des amis et collègues de la star, comme Sylvester Stallone, Jean-Claude Van Damne et Dolph Lundgren, ont salué son talent et ses performances.