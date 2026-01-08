Cet homme fait 100 pompes par jour pendant un an et les effets sur son corps sont bluffants

Que deviendrait votre corps si vous réalisiez 100 pompes par jour pendant un an ? Un homme a voulu tenter l’expérience.

On n’est jamais à court de challenges, surtout lorsque cela concerne la santé et la forme physique. Alors que certains sont adeptes du Dry January, du mois sans tabac, ou encore d’un rangement hivernal (ou de printemps), d’autres préfèrent miser sur des challenges sportifs.

C’est notamment le cas de James Stewart Whyte. Pas vraiment actif en matière d’activité physique et sportive, ce dernier a pourtant décidé de réaliser 100 pompes par jour, pendant un an.

Son objectif était clair : se remettre en forme, mais aussi constater au fil de l’année les effets de cette pratique sur son corps.

Sur sa chaîne YouTube, il a documenté toute son expérience : “Je ne me demandais pas de faire quelque chose quotidiennement que je devais explicitement planifier et préparer à l'avance”, a-t-il déclaré. En clair : il voulait être libre de pouvoir le faire d’où il veut, quand il veut.

Et il faut dire que les résultats sont bluffants.

Un challenge inédit

Dans sa vidéo, on découvre un impressionnant avant/après de James Stewart Whyte : la graisse qui se logeait au niveau de son ventre s’est transformée en des abdos saillants. Toutefois, le jeune homme reste honnête :

“Mes progrès ont été lents. Après les premiers mois de l'année, j'ai constaté un changement presque imperceptible ; les progrès ont commencé à se manifester à l'approche de l'été”, a-t-il raconté.

Soit au bout de six mois :

“C’est à peu près à cette époque que les autres ont commencé à le remarquer aussi. Je prenais du muscle et je devenais plus fort, et les entraînements quotidiens devenaient plus faciles.”

Crédit : James Stewart Whyte

Des résultats progressifs, mais efficients

Une chose est sûre, le nouveau sportif est plus que satisfait de ses résultats : “Au milieu de l'année, j'ai fait le point sur mes progrès. Bien que les résultats aient été modestes, ils étaient bien présents, et cela a prouvé qu'après avoir établi une nouvelle habitude, il faut lui laisser le temps de faire ses preuves avant d'en voir les résultats.”

Sa vidéo est devenue virale sur YouTube avec près de 3,5 millions de vues. Une chose est sûre, ce type de challenge a de quoi inspirer !

Alors, prêt.e.s à faire la même chose ?

Crédit : James Stewart Whyte