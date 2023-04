Voici le jus de fruits parfait pour faire le plein de vitalité

Consommer des jus de fruits est une façon rapide et efficace de se faire plaisir. Et ce nouveau jus sera votre meilleur allié pour faire le plein de vitalité tout au long de la journée.

En effet, avec sa nouveauté le jus de fruits Vitalité, la marque Joker nous propose un nouveau bienfait : celui de nous procurer un coup de boost dès le petit-déjeuner !

Crédit photo : Joker

Faire le plein de vitamines

Avec sa gamme Les Bien Faits, Joker propose des jus de fruits savoureux qui répondent à nos besoins : Défense, Bonne mine, Antioxydant ou encore 30% moins sucré.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Joker France (@jokerfrance_officiel)

Et la marque lance maintenant son tout nouveau pilier : Vitalité, source de vitamines B6 et B12 qui contribuent à réduire la fatigue ! Une association de délicieux fruits comme la cranberry, la pomme et le raisin : le combo parfait pour se faire plaisir tout en se faisant du bien. Tous les jus de la gamme Les Bien Faits sont sans sucres ajoutés avec un Nutri-Score B et une teneur en fruits de minimum 81%. Retrouvez ces jus dans une bouteille recyclable et composée de 25% de plastique recyclé.

Les bienfaits des jus de fruits

Boire un jus de fruits est idéal pour faire le plein de vitamines et de minéraux. Grâce à la vitamine C, nous pouvons gagner de l’énergie et récupérer de la fatigue. Le jus de banane permet notamment de détendre le système nerveux et de favoriser le sommeil. En plus de cela, certains jus de fruits contiennent des antioxydants : des molécules indispensables pour éviter le vieillissement prématuré des cellules.