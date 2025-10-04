Le venin de ce scorpion pourrait soigner l'un des cancers les plus mortels au monde, selon une étude

Des chercheurs américains ont récemment révélé que le vehttps://www.science-et-vie.com/corps-et-sante/le-venin-du-rodeur-mortel-pourrait-aider-a-soigner-lun-des-cancers-les-plus-devastateurs-au-monde-revele-une-etude-213543.htmlnin d’un scorpion pourrait aider à soigner l’un des cancers les plus mortels au monde. Explications.

C’est un véritable espoir dans la lutte contre le cancer. Pendant cinq ans, des chercheurs américains de City of Hope, une organisation spécialisée dans la recherche biomédicale, ont travaillé pour trouver un traitement contre le cancer du cerveau, l’un des plus mortels au monde.

Et les recherches des scientifiques ont payé. Les chercheurs ont découvert que le venin d’une espèce de scorpion, surnommé “le rôdeur mortel”, pourrait aider à soigner le cancer du cerveau. Il s’agit de l’une des espèces de scorpions les plus venimeuses au monde, originaire des régions arides d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient.

L’étude des chercheurs à ce sujet a été publiée en mars 2020 dans la revue “Science Translational Medicine”. Ces résultats concordent avec le fait que certains animaux pourraient nous aider à lutter contre le cancer. En effet, le venin d'abeille serait lui aussi capable de tuer les cellules cancéreuses du sein, selon une étude.

Un venin de scorpion pour battre le cancer

Selon les recherches des médecins, le venin du scorpion contiendrait de la chlorotoxine en petite quantité, un composant capable de reconnaître les cellules tumorales et de les éliminer.

“Tout comme un scorpion utilise les composants toxiques de son venin pour cibler et tuer sa proie, nous utilisons la chlorotoxine pour diriger les cellules T afin de cibler les cellules tumorales”, a expliqué Michael Barish, professeur et président du département de biologie du développement et des cellules souches de City of Hope, selon Science & Vie.

Les résultats de ce traitement s’avèrent prometteurs. Une thérapie a été testée sur quatre patients atteints d’un cancer du cerveau. Dans une nouvelle étude publiée le 19 août 2025 dans la revue “Cell Reports Medicine”, les chercheurs affirment que 75% des patients ont vu leur maladie se stabiliser puisque les tumeurs n’ont ni grossi, ni régressé.

Bien qu’il soit encore trop tôt pour affirmer si ce traitement serait efficace, cette avancée est un véritable espoir pour la lutte contre le cancer.