Un couple âgé se suicide ensemble en sautant d'une falaise à cause de la maladie

En Angleterre, un couple de retraités s’est ôté la vie en se jetant d’une falaise. L’homme souffrait d’un cancer, tandis que son épouse ne voulait pas vivre sans lui.

Unis dans la mort.

Le 30 juillet dernier, David et Susan Jeffcock, un couple âgé vivant en Angleterre, a fait le choix de quitter ce monde ensemble. Les époux se sont suicidés en sautant d’une falaise d’East Cliff à Whitby, une située balnéaire située dans le Yorkshire, rapportent la BBC et The Independent.

L’homme, âgé de 80 ans, était atteint d’un cancer des os et a vu son état de santé se détériorer. Ne supportant plus la douleur, l’octogénaire a décidé de mettre fin à ses jours. Sa femme, 74 ans, a souhaité le rejoindre.

« Il souffrait tellement »

Le Britannique luttait contre la maladie depuis plusieurs mois. Au cours de cette période, celui-ci s’est rendu à trois reprises aux urgences pour des violents maux de tête et des problèmes respiratoires.

C’est dans ce contexte que ce dernier a décidé de s’ôter la vie. Avant cela, le vieil homme avait envoyé une lettre à son notaire. Une missive dans laquelle il a fait part de son intention de suicider avec sa compagne.

« J’ai été bouleversé d’apprendre leur décès, et dans de telles circonstances. Je ne peux que conclure qu’il souffrait tellement qu’il ne voulait pas que son état continue de se détériorer », a déclaré Kevin Shepherd, le neveu de David Jeffcock.

Avant d’ajouter :

« Bien qu’elle fût plus jeune, Susan a choisi de rejoindre David… Cela témoigne à mes yeux de leur dévouement ».

Un couple heureux

Comme le précisent nos confrères, David et Susan Jeffcock formaient un couple heureux et uni. Le duo, qui avait décidé ne pas avoir d’enfants, voyageait aux quatre coins du monde pendant ses vacances.

Originaires de Sheffield, les époux ont emménagé à Whitby, l'un de leurs endroits préférés, pour y passer leur retraite.

Leurs corps sans vie ont été retrouvés au pied de la falaise. C’est un passant qui a fait cette découverte tragique après avoir trouvé un téléphone portable et une veste sur les lieux.

À la suite de ce drame, une enquête a été ouverte. Celle-ci a conclu que le couple n'avait aucun antécédent de troubles mentaux.