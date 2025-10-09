Vainqueur du Vendée Globe 2024, Charlie Dalin révèle avoir gagné malgré un cancer

Dans un entretien à l’Équipe et l’AFP, Charlie Dalin, vainqueur du dernier Vendée Globe, a révélé être atteint d’un cancer. Une maladie qui lui a été diagnostiquée un an avant la compétition et qui le contraint aujourd’hui à mettre sa carrière entre parenthèses.

Le 8 janvier 2024 est une date à marquer d’une pierre blanche pour Charlie Dalin, lorsqu’il arriva tromphant aux Sables d’Olonne, en Vendée, pour boucler le célèbre Vendée Globe en tête de la course. Au-delà de la victoire, le skipper normand réalise l’exploit en 64 jours, soit dix jours de mieux que le précédent record, établi par Armel Le Cléac'h en 2017.

Dix mois plus tard, Charlie Dalin revient sur son expérience à travers un livre autobiographique sur sa traversée triomphante. L’ouvrage, intitulé “La Force du Destin”, qui paraît ce jeudi 9 octobre aux éditions Gallimard, relate un récit poignant de la vie du skipper. Son enfance, ses premières courses et les premiers Vendées Globes, puis la consécration suprême à l’âge de 38 ans.

Crédit photo : AFP

Une victoire qui retrouve aujourd’hui un double écho puisqu’en marge de la parution de son livre, Charlie Dalin a fait une troublante révélation sur son état de santé. Dans un entretien accordé à L’Équipe et l’AFP, le skipper normand révèle être atteint d’un cancer.

Comme un "pamplemousse dans le bide"

C’est à l’automne 2023, soit un an avant le départ du Vendée Globe 2024, qu’une tumeur stromale gastro-intestinale (Gist) est diagnostiquée chez le skipper. Sa tumeur, un cancer rare, a pris naissance sur la paroi externe de l’intestin grêle. Elle a entraîné d’importants maux de ventre et l’a obligé à adapter son alimentation et son sommeil.

« J’avais mon petit pilulier que je rechargeais chaque semaine, détaille le skippeur. J’avais dû négocier pour me faire un stock de trois quatre mois en cas d’avarie technique et d’arrêt prolongé en Australie ou ailleurs. De temps en temps, j’avais des petites douleurs, mais je n’avais pas le temps de prendre ça en compte. »

Crédit photo : AFP

Au coude à coude avec Yoann Richomme une grande partie de la course, Charlie Dalin a fini par creuser un énorme écart dans la remontée de l’Atlantique et s’imposer en Vendée.

« Gagner dans ce contexte avec un pamplemousse dans le bide, c’est incroyable, une victoire sur toute la ligne. A ce moment précis, je n’ai pas oublié la maladie, mais presque. »

De retour sur la terre ferme, Charlie Dalin a subi une opération au mois de février alors que la tumeur avait grossi, ce qui l’a handicapé pour marcher.

Crédit photo : Gallimard

Début septembre, le navigateur normand a pu refaire une sortie technique sur l’Imoca Macif, confié temporairement au navigateur britannique Sam Goodchild pour les courses de l’année. Mais pour le moment, Charlie Dalin déclare ne plus être en état de faire de la course au large et de mettre sa carrière entre parenthèses. Quant au Vendée Globe, il pense qu’il ne pourra plus y participer.

Quoi qu'il en soit, on ne peut qu'applaudir son exploit et la détermination dont il a fait preuve pour y parvenir ! Une preuve que rien n'est impossible.