Les 10 fruits les plus contaminés par les pesticides

Ce n’est un secret pour personne : l’utilisation des pesticides entraîne des conséquences sur la santé. Sans plus tarder, voici la liste des 10 fruits les plus contaminés par ces substances nocives.

Vous l’ignorez peut-être, mais la France fait partie des pays européens qui utilisent le plus de pesticides. Ces substances chimiques servent à se débarrasser des nuisibles (mauvaises herbes, insectes, rongeurs…) qui se trouvent dans les cultures et les champs.

Crédit Photo : Image d'illustration / Istock

En 2018, un rapport de l’association Générations Futures pointait du doigt la présence de résidus de pesticides dans certains aliments, dont les fruits et légumes. À noter que les traces se trouvent principalement dans les végétaux issus de l’agriculture intensive ou conventionnelle.

Quels sont les fruits les plus contaminés par les pesticides ?

Fin mars 2022, l'UFC-Que Choisir (première association de consommateurs de France) a publié une analyse critique basée sur 14 000 contrôles sanitaires sur les aliments vendus dans l’Hexagone.

Résultat : plus de la moitié des fruits et légumes testés sont contaminés par des pesticides « suspectés d’être cancérogènes et toxiques pour la production », révèle l’association.

De son côté, Générations Futures a classé les fruits les plus contaminés par les pesticides. Sans plus tarder, découvrez les végétaux concernés :