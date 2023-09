Voici l'amende astronomique que vous risquez de payer si vous utilisez ce produit chez vous

Pour coller aux nouveaux besoins sanitaires et écologiques, les lois évoluent et s’adaptent. Ainsi, certains produits que l’on utilisaient depuis des années sont désormais interdits. C’est le cas de ce produit très apprécié des particuliers et des collectivités.

Si vous possédez ce produit chez vous et que vous l’utilisez, vous risquez une forte amende.

À l’instar des herbicides, des insecticides, des acaricides et des fongicides, les pesticides sont dangereux pour l’environnement et notre santé. Les pesticides sont utilisés « pour la prévention, le contrôle ou l’élimination d’organismes indésirables, qu’il s’agisse de plantes, d’animaux (insectes, acariens, mollusques, etc.), de champignons ou de bactéries », indique le ministère de la Santé.

Par ailleurs, l’utilisation de ces produits possède des effets néfastes pour le milieu dans lequel on vit. Il est responsable de la pollution des eaux, des aliments, des sols et de l’air.

Au niveau de la santé, les pesticides peuvent provoquer le développement de la maladie de Parkinson, de cancers ou encore de maladies neurologiques. Ainsi, depuis 2014, leur usage est logiquement interdit en France.

Une amende colossale pour l’utilisation de pesticides

Crédit photo : StoykoSabotanov/ iStock

La loi Labbé interdit depuis cette date l’utilisation des pesticides dans les jardins et espaces végétalisés. La loi s’est étendue, trois ans plus tard, aux collectivités et à l’État. Depuis 2019, ce sont les particuliers qui ont interdiction d’utiliser des pesticides chez eux.

Ainsi, toute personne qui utilise des pesticides non autorisés encourt jusqu’à six mois de prison et 150 000 euros d’amende. L’État considère leur utilisation comme un délit et prend le problème très au sérieux.

Aujourd’hui, il existe de nombreux moyens de se débarrasser des nuisibles en adoptant des gestes respectueux pour la nature et notre santé. Marc de café, coquilles d'oeufs, paillage, ail, bicarbonate de soude… sont autant d’idées pour garder son jardin propre et éviter une amende.