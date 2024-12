Les jus de fruits seraient plus mauvais pour la santé que les friandises, selon une étude

Une récente étude a démontré que les jus de fruits seraient plus mauvais pour la santé que les friandises, comme les pâtisseries. Explications.

Pour être en bonne santé, nous devons faire attention à notre alimentation en évitant de manger trop gras, trop sucré et trop salé. Nous devons suivre une alimentation équilibrée et saine en faisant le plein de fruits et légumes. Cependant, attention aux jus de fruits ! Contrairement à ce que l’on pourrait croire, ils ne sont pas toujours bons pour la santé.

C’est ce qu’a révélé une étude suédoise récemment publiée dans Frontiers in Public Health. Pour parvenir à ce résultat, les chercheurs ont analysé les habitudes alimentaires et le développement de maladies cardio-vasculaires chez 7 000 participants, pendant 22 ans. Trois catégories de sucre ont été passées au crible : les “toppings” comme le miel, les friandises comme les pâtisseries et le chocolat, qui peuvent être très caloriques, ainsi que les boissons sucrées comme les sodas et les jus de fruits.

Les jus de fruits mauvais pour la santé

L’étude a révélé que le sucre que nous consommons n’a pas le même impact sur notre corps selon l’aliment duquel il provient. Les boissons sucrées, dont les jus de fruits, seraient plus nocives que les friandises, et augmenteraient le risque de maladies cardio-vasculaires.

Ainsi, un verre de jus de pomme ou de jus d’orange comprend autant de sucre qu’un verre de soda, et plus encore pour le jus de raisin. Selon les chercheurs, le principal danger des jus de fruits est leur surconsommation : si nous avons tendance à nous restreindre en friandises, nous consommons beaucoup de jus de fruits, croyant qu’ils sont bons pour notre santé.

“Dans les boissons sucrées, on inclut les sodas et les jus de fruits. Ils ne contiennent pas de fibres, de protéines ou de gras, qui apportent de la satiété, donc il est facile pour les consommateurs d’en boire beaucoup et de dépasser les recommandations en calorie et en sucre”, a expliqué Suzanne Janzi, chercheuse suédoise et auteure de l’étude au Figaro.

Selon l’étude, consommer plus de huit verres de jus de fruits par semaine augmenterait de 19% les risques d’avoir un AVC ischémique et de 31% les risques d’être victime d’un anévrisme de l’aorte abdominale. Vous savez donc ce qu’il vous reste à faire pour prendre soin de votre santé : réduisez votre consommation de jus de fruits.