Oubliez Wegovy ou Mounjaro, ce nouveau médicament coupe-faim débarque en France et peut faire perdre jusqu'à 10 kilos

Alors que de nombreux médicaments qui favorisent la perte de poids s’imposent sur le marché Français, un petit nouveau vient rejoindre la liste. Explications.

On ne sait pas si l’on doit se réjouir ou paniquer. Vous n’avez pas pu passer à côté : après le succès fulgurant d’Ozempic, de médicament destiné aux personnes diabétiques, qui a été largement utilisé à des fins de perte de poids Outre-Atlantique, des laboratoires ont vu cela comme une opportunité de développer de nouveaux produits.

Résultat : on a pu voir débarquer dans nos officines françaises des traitements sous forme d’injection appelés Mounjaro ou encore Wegovy. Tous, sont composés de l’hormone intestinale GLP-1, connue pour réguler l’appétit. Ces traitements, disponibles uniquement sur ordonnance pour les personnes atteintes d’obésité ou de surpoids, décrits comme des solutions “coupe-faim”, assurent une perte de poids rapide. Problème : les dérives sont nombreuses.



Crédit : IStock

Un nouveau médicament coupe-faim sous forme de comprimé

Le laboratoire Eli Lilly, déjà à l’origine du traitement Mounjaro, a décidé d’étendre son offre, avec un nouveau traitement. À l’inverse de ses concurrents injectables, ce médicament appelé "Orforglipron" se présentera sous la forme de comprimé à prendre une fois par jour. Il contiendra aussi l’hormone GLP-1. Comme le rapporte le site du laboratoire, les premiers essais ont montré des résultats efficients :

“Les trois doses d'orforglipron ont atteint le critère d'évaluation principal et tous les critères secondaires clés, entraînant une perte de poids significative. Pour le critère d'évaluation principal, l'orforglipron 36 mg, pris une fois par jour sans restriction alimentaire ni hydrique, a entraîné une réduction de poids moyenne de 10,5 % (10kg) contre 2,2 % (2kg) avec le placebo, selon l'estimation de l'efficacité.”

Louis J. Aronne, fondateur et président émérite de l'American Conseil de médecine de l'obésité, a déclaré :

“D'après mon expérience dans la conduite d'essais cliniques sur l'obésité et le diabète, ces données montrent le potentiel de l'orforglipron à offrir un profil d'efficacité, de sécurité et de tolérance cohérent avec la classe GLP-1 injectable.”

Crédit : IStock

Vers une commercialisation en France ?

À ce jour, le laboratoire a déposé une demande de commercialisation mondiale du médicament. Pourtant, on le rappelle : afin de s’assurer une perte de poids durable et saine, il n’existe pas de traitement miracle : une alimentation saine et équilibrée, ainsi que la pratique d’une activité sportive régulière sont recommandés.

Prendre un traitement “coupe-faim”, sans pathologie (obésité, diabète) peut créer de nombreux désagréments comme une perte de l’appétit à vie, des diarrhées, des troubles digestifs, des troubles du comportement alimentaire. Méfiance donc…