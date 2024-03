1 personne sur 8 est obèse dans le monde, le constat alarmant d'une étude

Une personne sur huit serait obèse dans le monde. C’est le constat obtenu par une étude publiée dans The Lancet. On vous en dit plus.

C’est la crise de l’obésité. Nous ne l’inventons pas, c’est une étude publiée dans la revue The Lancet, ce 1ᵉʳ mars, qui évoque l’explosion de l’obésité dans le monde. Et il faut dire que les chiffres sont plus qu’alarmants. Selon l’étude, des chercheurs ont comparé les chiffres de ces 33 dernières années. Leur but ? Établir une évolution sur les problèmes de santé dans le monde. Et le constat est sans appel.

L'obésité en pleine explosion

D’après le rapport, 879 millions d’adultes et 159 millions d’enfants et adolescents étaient obèses en 2022. Au total, plus d’un milliard de personnes seraient obèses dans le monde, soit une personne sur huit. Des chiffres qui donnent le tournis.

Selon l’étude, l’obésité serait donc devenue la forme de malnutrition la plus courante dans le monde. On parle donc d’épidémie. Les taux d’obésité auraient quadruplé entre 1990 et 2022, notamment chez les enfants et adolescents.



Crédit photo : iStock

Les causes de l’obésité

Pour rappel, l’obésité ou le surpoids est un “excès de graisse dans le corps qui peut nuire à la santé générale”, comme l’indique l’Inserm. L’obésité peut provoquer des dégâts majeurs sur l’organisme, comme des problèmes d’articulations, du diabète de type 2, des troubles hormonaux, des maladies respiratoires, de l’arthrose… Et la liste est longue. En 2023, la Ligue Contre L’Obésité alertait sur les chiffres en hausse en France : “le taux d'obésité en France est de 17% en 2023 contre 8,5% en 1997. Chez les 18-24 ans, le chiffre a plus que quadruplé en 25 ans.” Les causes principales de l’obésité seraient notamment l’augmentation de la “malbouffe” et de la consommation de produits transformés ou trop sucrés.

Pour rappel, il est important d’avoir une alimentation saine et équilibrée et de pratiquer une activité sportive régulière.

Crédit photo : iStock