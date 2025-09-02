Le « garçon plié », qui était tordu à 180 degrés pendant presque toute sa vie, s'est battu comme un lion et s'est transformé

Pendant toute sa vie, Jiang Yanchen a vécu plié à 180 degrés à cause d’une déformation de sa colonne vertébrale. Après un long parcours médical et quatre opérations, il peut enfin se tenir droit et s’allonger sur le dos.

Jiang Yanchen est un jeune homme âgé de 21 ans et originaire de la province du Shandong, en Chine. Pendant toute sa vie, Jiang a vécu un calvaire : atteint d’une maladie très rare, il était victime d’une déformation de sa colonne vertébrale à 180 degrés. Avec le temps, ses vertèbres se sont déformées et sa colonne vertébrale s’est totalement courbée vers l’arrière. Son torse s’est plié à un angle de 180 degrés et son corps a pris la forme d’un Z.

Crédit photo : South China Morning Post

À cause de cette déformation, Jiang ne pouvait plus s’asseoir, ne tenait plus debout et avait du mal à dormir. Son état de santé a retardé sa croissance puisqu’il mesurait 80 centimètres quand il était recourbé, et 1,20 mètre redressé.

Un parcours médical difficile

Malgré sa situation, Jiang Yanchen a tenu à suivre des études. En 2022, il a réussi l’examen d’entrée à l’université, qui est particulièrement difficile en Chine, pour étudier l’énergie et l’ingénierie électrique. Selon le South China Morning Post, il a obtenu les meilleures notes en mathématiques de sa classe pendant sa dernière année d'études.

Le cas de ce jeune homme était tellement rare que pendant des années, aucun plan de traitement n’a été proposé pour le soulager. Pour alerter sur sa situation, sa mère, qui était devenue aidante à plein temps, a publié un message d’alerte sur les réseaux sociaux. Par chance, celui-ci a été vu par Wang Yu, un orthopédiste réputé. Selon lui, la colonne vertébrale de Jiang s'est pliée à cause de l'absence de soutien musculaire dans le dos. Il l'a ensuite orienté vers le docteur Liang Yijian, un chirurgien connu pour soigner les déformations de la colonne vertébrale les plus extrêmes au monde.

Crédit photo : South China Morning Post

Le chirurgien a proposé quatre opérations à Jiang pour le remettre droit. Cependant, ces interventions étaient très risquées et pouvaient entraîner la paralysie ou la mort. À chaque opération, les chirurgiens devaient briser puis reconstruire la colonne vertébrale du patient pour réaligner les os de ses lombaires, ses cervicales, ses hanches et sa poitrine. Malgré les risques, Jiang a accepté le traitement et les quatre interventions chirurgicales ont eu lieu en deux ans.

“Sa persévérance est bien supérieure à celle d’un humain ordinaire. Il a enduré des souffrances que peu de gens pourraient supporter”, a déclaré le docteur Liang, selon Bored Panda.

Il peut enfin se tenir droit

Finalement, ces quatre opérations ont été un véritable succès. En juin 2025, Jiang a pu s’allonger sur le dos pour la première fois.

Crédit photo : Handout

Grâce à un programme de rééducation intensif, il peut aujourd’hui marcher et se tenir debout.

“Toute la douleur en vaut la peine quand je me vois davantage comme une personne ordinaire”, a confié Jiang après avoir fait ses premiers pas debout.

Crédit photo : South China Morning Post

Actuellement, le rêve de Jiang est de passer ses examens de troisième cycle debout. Pour cela, il va retourner à l’université dès le mois de septembre. Si ces opérations ont bouleversé la vie de Jiang, elles sont également une avancée historique pour la médecine. En Chine, les réussites sont nombreuses puisqu'il y a quelques jours, des médecins ont pu greffer un poumon de porc sur un homme, une première mondiale. Dans le cas de Jiang, il s’agit de la première correction orthopédique de la colonne vertébrale à 180 degrés réussie au monde.