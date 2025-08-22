Les squatteurs de sa maison partent en vacances, la propriétaire la récupère et change les serrures... elle risque aujourd'hui la prison

Par ·

Une maison squattée

À Carcassonne, une propriétaire se retrouve face à la justice pour avoir profité du départ en vacances de ses squatteurs afin de récupérer sa maison en changeant les clés.

Face à la loi, les propriétaires sont bien souvent démunis dans leur lutte contre les squatteurs. La preuve avec cette nouvelle histoire, relatée par Cnews, dans laquelle Maria, propriétaire d’une maison à Carcassonne, dans l’Aude, a employé les grands moyens pour se débarrasser des squatteurs.

En effet, sa petite maison de banlieue était squattée par une famille, qui a refusé de quitter les lieux à la fin du bail, en mai 2022, et qui ne paye même plus les loyers depuis plusieurs mois.

La maison de Maria à CarcassonneCrédit photo : X / Gossip Room

À l’été 2022, la famille de squatteurs est partie en vacances. L’occasion était trop belle pour Maria qui a profité de l’absence des squatteurs pour remettre la main sur son bien immobilier. Elle a alors vidé la maison de leurs effets personnels, organisant même un vide-grenier, et a changé les serrures.

“J’ai vidé la maison entièrement. Et quand ils sont rentrés de congés, ils ont appelé la police. Ils ont fait un constat d’huissier, j’ai été convoquée et on est en pleine procédure”

Elle risque 7 ans de prison et 100 000 euros d’amende

Maria expliquait avoir agi ainsi par calcul car les impayés, qui pesaient trop lourd dans le remboursement du crédit de cette maison, risquaient de s’éterniser sur plus d’un an avant qu’une décision de justice ne soit prononcée.

« J'ai pensé à la trêve hivernale, j'ai pensé à ce qui allait se passer derrière, à l'argent que j'allais perdre surtout. Parce que ça fait déjà 5 mois qui c'est moi qui comble le crédit et eux ne me payent pas. Je me suis dit, je vais me retrouver à plus de 20 000 euros. Je n'étais pas prête à les perdre »

Maria, poursuivie en justice pour avoir expulsé ses squatteursCrédit photo : Midi Libre

Le problème, c’est qu’en vidant la maison ainsi, elle se retrouve accusée de vol avec effraction. Elle risque 7 ans de prison et 100 000 euros d’amende pour avoir expulsé ces gens elle-même.

Source : Cnews
Suivez nous sur Google News
REJOINDRE LA CONVERSATION
Maison

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Journaliste

À lire aussi
Maison à la campagne au Canada
Cette ville canadienne vous propose d'acheter un terrain pour... 10$ afin de vous y installer
Personne ouvrant une canette de soda avec la languette
Voici pourquoi il y a un petit trou dans la languette des canettes (ce n'est pas ce que vous croyez)
Flash Shelton et une maison abandonnée
Cet homme a trouvé une astuce imparable pour faire fuir les squatteurs, les propriétaires disent que c'est un héros
Femme âgée détendue sur le canapé du salon
Ces 6 objets n'existent pas dans une maison bien rangée, selon les experts
Ranch Pathfinder
Ce ranch, qui fait 4 fois la taille de New York, est à vendre pour 68 millions d'euros