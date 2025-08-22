Les squatteurs de sa maison partent en vacances, la propriétaire la récupère et change les serrures... elle risque aujourd'hui la prison

À Carcassonne, une propriétaire se retrouve face à la justice pour avoir profité du départ en vacances de ses squatteurs afin de récupérer sa maison en changeant les clés.

Face à la loi, les propriétaires sont bien souvent démunis dans leur lutte contre les squatteurs. La preuve avec cette nouvelle histoire, relatée par Cnews, dans laquelle Maria, propriétaire d’une maison à Carcassonne, dans l’Aude, a employé les grands moyens pour se débarrasser des squatteurs.

En effet, sa petite maison de banlieue était squattée par une famille, qui a refusé de quitter les lieux à la fin du bail, en mai 2022, et qui ne paye même plus les loyers depuis plusieurs mois.

À l’été 2022, la famille de squatteurs est partie en vacances. L’occasion était trop belle pour Maria qui a profité de l’absence des squatteurs pour remettre la main sur son bien immobilier. Elle a alors vidé la maison de leurs effets personnels, organisant même un vide-grenier, et a changé les serrures.

“J’ai vidé la maison entièrement. Et quand ils sont rentrés de congés, ils ont appelé la police. Ils ont fait un constat d’huissier, j’ai été convoquée et on est en pleine procédure”

Elle risque 7 ans de prison et 100 000 euros d’amende

Maria expliquait avoir agi ainsi par calcul car les impayés, qui pesaient trop lourd dans le remboursement du crédit de cette maison, risquaient de s’éterniser sur plus d’un an avant qu’une décision de justice ne soit prononcée.

« J'ai pensé à la trêve hivernale, j'ai pensé à ce qui allait se passer derrière, à l'argent que j'allais perdre surtout. Parce que ça fait déjà 5 mois qui c'est moi qui comble le crédit et eux ne me payent pas. Je me suis dit, je vais me retrouver à plus de 20 000 euros. Je n'étais pas prête à les perdre »

Le problème, c’est qu’en vidant la maison ainsi, elle se retrouve accusée de vol avec effraction. Elle risque 7 ans de prison et 100 000 euros d’amende pour avoir expulsé ces gens elle-même.