Elle se fait mordre par un chat errant pendant ses vacances, ses chiens lui sauvent la vie

Alors qu’elle était en vacances en Turquie, une femme britannique s’est fait mordre par un chat errant. A son retour de vacances, ses chiens ont eu un comportement étrange, qui lui a sauvé la vie.

Chloe Kelly est une jeune femme britannique âgée de 44 ans qui a décidé de partir en vacances en Turquie pendant dix jours. Cependant, tout ne s’est pas passé comme prévu à la fin de son séjour puisqu’elle s’est fait mordre par un chat errant au pied.

“Nous étions en train de manger au restaurant avant notre transfert vers l’aéroport lorsque j’ai été mordue par ce chat roux qui se trouvait sous la table. Je ne savais pas qu’il était là et j’ai simplement reculé ma chaise, ce qui l’a manifestement effrayé. C’était vraiment douloureux, je criais de douleur, il y avait du sang partout”, a expliqué Chloe Kelly selon Ouest-France.

Ce qu’elle pensait être une petite blessure était en réalité bien plus grave, mais elle ne l’a su qu’à son retour de vacances.

Crédit photo : SWNS

Ses chiens lui sauvent la vie

En rentrant chez elle, Chloe a remarqué un comportement étrange chez ses chiens, qui se montraient très insistants face à sa morsure.

“Ils reniflaient sans arrêt la plaie, ne lâchaient pas, ils étaient agités. Avec le recul, je pense qu’ils essayaient de me faire comprendre quelque chose”, a expliqué Chloe Kelly.

Et ils avaient raison. Alors que Chloe voulait attendre quelques jours avant de consulter, elle a décidé d’appeler les urgences face à l’insistance de ses chiens. Au téléphone, l’opérateur lui a conseillé de se rendre immédiatement à l’hôpital. Sur place, les médecins ont examiné la plaie. En voyant la blessure grise et infectée, ils ont immédiatement su : Chloe avait la rage.

“Ils ont dû retirer une partie de la chair infectée. Quand ils m’ont annoncé que j’avais la rage, j’étais sous le choc”, a-t-elle confié.

Crédit photo : SWNS

Chloe a reçu un traitement d’urgence contre la rage, acheminé par avion. Elle a pu le prendre 26 heures après sa morsure, soit 2 heures avant la limite critique. Les médecins, peu confiants, ne savaient pas si elle allait survivre.

Finalement, la Britannique a reçu le traitement à temps et a survécu. Dans son malheur, elle a eu la chance de s’être fait mordre au pied et non à la main, loin du cerveau. Cependant, Chloe souffre de séquelles nerveuses et a été contrainte de confier l’un de ses chiens à une autre famille. Cependant, elle reste extrêmement reconnaissante envers ses animaux de compagnie qui “lui ont sauvé la vie à 100%”. Sans eux, elle n’aurait pas appelé les urgences et n’aurait pas été soignée à temps.

Bien que les cas de rage soient rares, il est en effet possible de contracter cette maladie après avoir été mordu ou griffé par un animal. C'est malheureusement ce qui est arrivé à cette femme, décédée quatre mois après avoir été griffée par un chiot. En France, un cas rarissime de rage canine a été détecté chez un chien qui avait mordu plusieurs personnes en Île-de-France.