Quel est le petit déjeuner idéal pour réduire votre stress ?

Considéré comme le repas le plus important, le petit déjeuner est aussi l'astuce indispensable pour commencer la journée sous les meilleures auspices. Mais ce serait aussi un moyen très efficace pour réduire votre stress, si vous savez quoi consommer pour y arriver. On vous dit tout.

Pour votre bien-être, le stress n’a pas sa place dans votre état d’esprit ! Cependant, c’est souvent plus difficile à dire qu’à faire puisque les aléas du quotidien peuvent, malgré vous, vous mettre dans une situation de stress que vous auriez bien aimé éviter.

Bien heureusement, il existe des astuces pour réduire votre stress journalier, et ce quel que soit le moment de la journée. Certains adoptent la méditation, présentée comme la méthode anti-stress par excellence. D'autres optent pour de l'exercice physique, ou encore des étirements, car bouger son corps est un moyen très efficace pour se vider la tête. Enfin, il existe également la réflexologie plantaire qui consiste à vous masser les pieds pour apaiser les tensions de votre organisme.

Mais saviez-vous que réduire votre stress pouvait aussi passer par... votre petit déjeuner ? En effet, le stress peut également être évacué via la nutrition grâce à la consommation d'aliments qui possèdent des caractéristiques bénéfiques. Et cela passe généralement par un petit déjeuner idéal, équilibré et varié.

Crédit photo : iStock

La sérotonine, l'une des principales hormones du corps, est liée à l'humeur et au bonheur en général selon l'American Psychological Association. Bien qu'il n'existe pas de recette miracle pour soulager le stress, Angel Planells, diététicien nutritionniste agréé et porte-parole de l’Académie de nutrition et de diététique américaine, affirme que le corps humain a grand besoin de variété. Une association saine de vitamines, de minéraux, d'acides gras, de protéines et de glucides permet d’accroître les taux d'hormones, telles que la sérotonine, dont notre équilibre dépend.

Selon les professionnels de la santé, parmi les nutriments ayant une action bénéfique sur le stress, on retrouve le magnésium (cacao en poudre, amandes, chocolat noir, banane séchée…), les acides gras oméga-3 (noix, saumon, noisettes, avocat…), la vitamine B12 (jaune d’oeuf, lait en poudre, gruyère) et les probiotiques (yaourt, kefir de fruits, kombucha…).

Un petit déjeuner idéal, salé ou sucré, pour réduire le stress

Pour les plus gourmands, le chocolat est évidemment un aliment anti-stress très prisé, surtout le chocolat noir, selon les nutritionnistes. En effet, deux nouvelles études montrant une nouvelle fois ses effets positifs sur la santé, ont été présentées lors de la réunion annuelle Experimental Biology, de San Diego. Réalisées par des chercheurs de l'Université de Loma Linda (Californie, Etats-Unis), elles montrent qu'une consommation de chocolat noir, composé d'au moins 70 % de cacao, est bénéfique pour la mémoire, l'humeur, l'immunité, l'inflammation et le stress.

Les céréales complètes limitent également l’apparition du stress tandis que les poissons gras régulent l’humeur. Enfin, les produits laitiers, grâce à leurs probiotiques, agissent sur la santé psychique. De leur côté, les bananes, à raison d’une ou deux par jour, couvrent une bonne partie des besoins en magnésium pour réduire le stress.

Crédit photo : iStock

Comme vous pouvez le constater, il y en a pour tous les goûts. Que vous soyez plutôt sucré ou plutôt salé, il y a donc de quoi vous concocter un petit-déjeuner équilibré et varié qui peut réduire votre stress dès le début de journée.

Si les quantités et les familles d’aliments peuvent varier en fonction de l’âge, du sexe, des besoins énergétiques, des régimes alimentaires ou encore du mode de vie notamment, un petit déjeuner sain et équilibré devrait être composé d’un aliment céréalier, d’un fruit, entier de préférence, d’un produit laitier et d’une boisson chaude ou froide. Or, d’après l’étude du CREDOC (Centre de Recherche pour l’Etude et l’Observation des Conditions de vie), seuls 19% des adultes et 30% des enfants prennent un petit-déjeuner complet composé de ces quatre familles de produits.

Crédit photo : iStock

Par exemple, pour un petit-déjeuner salé, vous pouvez tenter un verre de lait accompagné d'une tranche de pain complet grillé avec une tranche de saumon citronnée et une portion de gruyère (30 grammes). Si vous êtes plutôt sucré, vous pouvez jeter votre dévolu sur un verre de verveine accompagné d'un yaourt avec des copeaux de chocolat, des amandes et des pistaches hachées arrosées de miel, avec une orange.

En revanche, il existe des aliments à éviter car ils favorisent le stress comme les boissons à base de caféine, n’en déplaise aux amateurs de café et nous savons qu’ils sont très nombreux. Les autres aliments sucrés comme les gâteaux, les viennoiseries (pain au chocolat et chocolatine compris) ou les bonbons seraient également à éviter.

Alors si vous êtes stressé au quotidien ou souhaitez simplement commencer la journée de bonne humeur, n'hésitez pas à changer votre routine du matin pour adopter le petit déjeuner équilibré qui vous correspond le mieux.