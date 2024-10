Voici les fruits qui font le plus grossir, à consommer avec modération

Les fruits sont excellents pour la santé, mais la forte teneur en fructose de certains peut entraîner des risques pour le corps. Découvrez ceux qui font le plus grossir.

Les campagnes de santé nous le rappellent sans arrêt : « Pour notre santé, il faut manger au moins cinq fruits et légumes par jour ». En effet, les nombreux bienfaits que nous apportent les fruits (et les légumes) ne sont plus à démonter.

Ici, ce sont les fruits qui nous intéressent. Ils sont riches en vitamines, notamment en vitamines B, en antioxydants, en fibres, en minéraux (fer, potassium, calcium, magnésium) et contribuent ainsi au bon fonctionnement de notre organisme et peuvent être votre meilleur allié minceur.

Par ailleurs, certains fruits sont plus ou moins riches en fructose. Pour rappel, le fructose est un sucre simple présent naturellement dans les fruits et le miel. Il est le pendant du glucose, mais à la différence de ce dernier, le fructose possède un faible indice glycémique, facilitant la digestion.

Les fruits les plus riches en fructose VS les plus pauvres en fructose

Crédit photo : Hazal Ak/ iStock

Cependant, le fructose peut entraîner des risques pour la santé. Même s’il est préférable d’en consommer en lieu et place du sucre de table, le fructose, consommé en grande quantité, peut avoir des effets négatifs sur le corps : surpoids, obésité, diabète ou encore maladies cardiovasculaires. Le fructose peut également entraîner une insulino-résistance en augmentant l’amas de graisse dans le foie et les muscles.

C’est pour cela qu’il faut simplement faire attention à la quantité de fructose consommée et aux fruits mangés. Car tous les fruits ne possèdent pas la même quantité de fructose.

Pour éviter les kilos en trops à cause du fructose, voici les fruits qui en contiennent le plus et dont il faut surveiller leur consommation : le raisin, la banane, la noix de coco, les fruits secs, l’avocat, le fruit de la passion, la figue, la mangue, la cerise, le kaki, les dattes et les litchis.

Crédit photo : Sasiistock/ iStock

Ces fruits sont très bons gustativement et pour notre santé, mais attention aux excès. Pour avoir l’esprit tranquille et garder la ligne, optez plutôt pour ces fruits sans modération : la pastèque, le melon, l’ananas, la pomme, la poire, les fruits rouges (groseilles, framboises) et les agrumes (orange, pamplemousse et mandarine).