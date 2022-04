Santé : voici pourquoi il ne faut surtout pas brosser votre langue

Si vous faites partie de celles et ceux qui se brossent la langue chaque jour au moment de leur routine bucco-dentaire, sachez que cette habitude est en réalité très déconseillée par les professionnels.

Crédit : Crossroads Family Dentistry

Et pour cause, agir de la sorte peut provoquer un déséquilibre de la langue et des bactéries essentielles à sa bonne santé.

Il y a quelques années, certains dentistes et autres professionnels du secteur ont pu vous dire qu’il était nécessaire de brosser sa langue avec sa brosse à dents pour éviter d’avoir une mauvaise haleine mais des études scientifiques récentes ont prouvé que ce raisonnement était en fait une erreur.

De plus, sachez que la mauvaise haleine peut être due à de nombreux facteurs, et notamment l’accumulation de tartre.

Pourquoi ne faut-il pas se brosser la langue ?

Une chose est sûre, rien ne justifie de se brosser la langue avec sa brosse à dents comme on frotterait ses dents. « Aujourd’hui, on ne le recommande pas et encore moins avec une brosse à dents basique » a expliqué Martin Thiebaut, fondateur de la start-up française My variations, spécialisée dans l’hygiène dentaire.

Et lui d’ajouter : « il y a deux écoles. Certains professionnels vont dire que c’est recommandé pour éviter la mauvaise haleine, mais aujourd’hui, l’UFSBD (Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire) ne le recommande pas et encore moins avec une brosse à dents traditionnelle. Il ne faut pas brosser sa langue tous les jours avec une brosse à dents car cela perturbe l’équilibre de votre langue. Il y a une centaine de bactéries différentes qui permettent notamment d’avoir une bonne digestion. Si vous brossez, vous déséquilibrez les bonnes bactéries, alors cela peut vous causer des problèmes. »

Désormais, vous savez ce qu’il vous reste à (ne pas) faire !