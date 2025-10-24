Voici comment bien soigner une mycose de l'ongle

Voici quelques conseils pour bien soigner les mycoses de l'ongle du pied.

Qu'on se le dise, une mycose, c'est pas le pied ! Et c'est encore plus désagréable lorsque celle-ci s'attaque justement à l'extrémité de nos membres inférieurs. Les sportifs le savent mieux que quiconque, la mycose de l'ongle peut en effet être assez handicapante, surtout si elle n'est pas correctement traitée.

L'erreur que bon nombre de patients font est de minimiser les conséquences d'une mycose, en se disant que le mal finira par passer. Certains ignorent même tout simplement qu'ils en souffrent et se mettent en danger, sans le savoir. Or, une mycose ne doit jamais être prise à la légère.

Après un traumatisme au niveau de l'ongle par exemple, on aura parfois tendance à penser qu'il ne s'agit que d'un coup et que l'ongle finira par repousser. Dans certaines situations, c'est possible. Mais dans le cas contraire, lorsqu'une teinte jaune apparaît, il est déjà trop tard, car cela signifie que l'ongle du pied est bel et bien infecté.

Pour rappel, les mycoses des ongles sont des infections très fréquentes. Également appelée onychomycose, elles sont dues à des champignons microscopiques et se manifestent le plus souvent par une coloration blanche ou jaune (soit partielle, soit totale) de l'ongle qui va ainsi s'épaissir ou se décoller.

Mais rassurez-vous, il existe toutefois des traitements à l'efficacité prouvée, à commencer par ceux développés par Poderm, soin de l'ongle et du pied.

Une mycose s'attaquant à l'ongle d'un pied. Crédit photo : iStock

Comment traiter efficacement une mycose de l'ongle du pied ?

Laboratoire suisse spécialisé dans le développement de produits et de méthodes de soins pour traiter les pathologies du pied et de l’ongle, Poderm met ainsi son savoir-faire en la matière au service des patients, qui en ont bien besoin. Car lorsqu'ils souffrent de mycose, ces derniers ont parfois le sentiment d'être un peu perdus et laissés pour compte, voire abandonnés par les professionnels de santé. Il faut dire que le traitement de la mycose peut prendre plusieurs mois et nécessite donc une auto-application à domicile. Dans ces conditions, il est donc nécessaire de s'imposer une routine quotidienne pour que les soins prodigués soient les plus efficaces possible.

Poderm a développé un sérum contre la mycose des ongles, né du savoir-faire de sa fondatrice, podologue. Formulé en Suisse avec des ingrédients naturels, ce soin agit efficacement pour traiter la mycose, réparer l’ongle abîmé et prévenir les récidives. Grâce à ce produit et à sa méthode de soin unique, Poderm propose une approche complète et respectueuse de la santé des ongles.

La clé d’un traitement réussi contre la mycose des ongles, c’est la régularité. Les soins doivent être appliqués avec rigueur, car ils demandent du temps et de la patience. En suivant le protocole jusqu’au bout, on élimine en profondeur le champignon responsable de l’infection. Sans persévérance, la mycose peut s’étendre et s’aggraver.

Or, il faut savoir que les mycoses des ongles du pied sont causées à 90 % par un champignon parasite microscopique appelé dermatophyte. Lorsque celui-ci se forme sur votre pied, l'infection va alors commencer sur un côté ou à l'extrémité avant de s'étendre vers la matrice de l'ongle. On va alors parler d’onychomycose sous-unguéale disto-latérale, la forme la plus répandue de mycose.

Pour soigner la mycose de l’ongle, Poderm a développé une gamme de soins antifongiques naturels, formulés en Suisse, pour traiter la mycose des ongles à la source tout en respectant l’équilibre de la peau et de l’ongle. Testés sous contrôle dermatologique, les sérums Poderm agissent en douceur mais avec efficacité, dès les premiers signes d’infection. Grâce à cette approche, la marque offre une solution complète et respectueuse pour retrouver des ongles sains et forts.

Une personne, souffrant d'une mycose à l'ongle du pied, se soigne avec des produits de la marque Poderm. Crédit photo : Poderm

Avec Poderm, dire adieu aux mycoses devient un jeu d’enfant. En quelques semaines seulement, vos ongles retrouvent leur éclat naturel, vos pieds leur confort, et vous, la liberté d’enfiler sandales ou baskets sans complexe. Un geste simple chaque jour suffit pour renouer durablement avec des pieds sains, beaux et parfaitement soignés.

Vous l'aurez compris, choisir Poderm, c'est l'assurance de tourner le dos définitivement aux vilaines mycoses. Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire.