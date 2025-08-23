1 travailleur sur 3 avoue mentir sur son CV, voici comment les repérer selon un recruteur

Alors que le marché du travail est hyper-concurrentiel, une récente étude révèle qu’un travailleur sur trois ment sur son CV. Voici les signes révélateurs, selon une experte en relations humaines.

Une fois le diplôme en poche, trouver un job peut se transformer en un parcours du combattant.

Cela n’aura échappé à personne : le marché du travail rime avec concurrence. Décrocher un poste peut alors devenir un processus long et frustrant.

Face à cette situation, des postulants n’hésitent pas à enjoliver leurs expériences pour se démarquer des autres candidats.

Crédit Photo : Getty Images

Un récent rapport de Flexjobs - une plateforme regroupant des offres d’emploi en télétravail - révèle qu’un travailleur sur trois admet avoir menti sur son curriculum vitæ.

De son côté, Hebba Youssef, experte en relations humaines, constate une « augmentation de conseils», incitant des chercheurs d’emploi à tromper les recruteurs durant les entretiens.

Pour cette spécialiste, ce phénomène est compréhensible.

« Le monde est bien trop cher pour que nous soyons sans emploi. Nombre d’entre nous mentons en entretien simplement parce qu’il faut se mettre en valeur, et je ne pense pas que ce soit négatif », explique-t-elle.

Néanmoins, celle qui est en charge du recrutement sait « généralement » quand les candidats exagèrent.

Crédit Photo : iStock

Comment faire mouche lors de son entretien ?

Selon Hebba Youssef, si un postulant ne peut pas détailler les expériences qu’il mentionne sur son CV, cela peut être un signe avant-coureur de son manque d’honnêteté.

« Il faut être capable de décrire l’impact de son travail. Si vous ne pouvez me donner un exemple et l’expliquer, il s’agit peut-être d’un signal d’alarme », détaille-t-elle.

Elle ajoute que les candidats doivent être capables d’exposer leurs motivations pour le poste, ainsi que leur intérêt pour l’entreprise. Comme elle le précise, elle sait quand « ils n’ont pas fait leurs recherches ».

Crédit Photo : iStock

La recruteuse encourage les futurs employés à mettre en avant leurs « compétences pertinentes ». Elle rappelle que faire preuve d’une réelle curiosité pour la société est un facteur qui permet «aux candidats de se démarquer».

« Se renseigner sur l'entreprise et la relier à ses valeurs fondamentales, à un sujet que l'on a étudié ou à une expérience de vie peut s'avérer très utile ». (Hebba Youssef)

Enfin, elle est toujours impressionnée lorsque des personnes parviennent à créer un lien entre leurs expériences passées et leur intérêt pour le poste.