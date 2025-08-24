Il quitte son job pour changer de vie et gagne 700 000 euros en 5 ans, voici comment

Harlan Rappaport, un Américain de 27 ans, n’a pas hésité à quitter son job pour se consacrer à son activité secondaire. Un choix payant qui lui a rapporté une petite fortune en cinq ans.

Dans les colonnes de Business Insider, Harlan Rappaport, une entrepreneur de 27 ans, revient sur le choix professionnel qui a changé sa vie.

Une fois son diplôme en poche, cet Américain a commencé à travailler comme analyste investissement dans une institution financière

Attiré par l’entreprenariat, il a décidé de quitter son job pour développer son activité secondaire.

« Je suis spécialiste du marketing par email (…) Je créé des campagnes emailing (rédaction, conception, développement et mise en œuvre) pour des entreprises de vente directe et B2B du monde entier », explique le vingtenaire.

Ce dernier utilise Fiverr pour trouver des clients. Il s’agit de la « première plateforme de services numériques au monde qui offre une expérience simplifiée pour collaborer avec des freelances », peut-on lire sur le site web de l’entreprise.

Crédit Photo : iStock

Une décision qui a changé sa vie

Les tarifs du jeune homme varient de 100 dollars (environ 85 euros) pour la réalisation d’un brief à plus de 3000 dollars (2 560 euros) par mois pour un service clé en main.

En cinq ans, Harlan a réalisé 833 000 dollars (près de 710 600 euros) de bénéfices grâce à une stratégie bien rodée. Il raconte :

« J’ai commencé par des missions à 5 et 10 $. Dès le début, j’ai commencé à recevoir des messages du monde entier (…) ».

Pendant le confinement lié à la pandémie de Covid-19, il a trouvé un emploi d’analyste à distance. C’est à cette époque qu’il a décidé d’augmenter ses tarifs sur Fiverr.

« Je me suis dit “Ce ne sera pas évolutif si je n’augmente pas mes tarifs ”. À quelqu'un qui débute, je dirais de ne pas se sous-estimer, mais de comprendre qu'il faut se faire connaître », développe Harlan.

Crédit Photo : iStock

Il ajoute :

« Ces plateformes ont tendance à récompenser les freelances qui ont d'excellents avis. Avant de me constituer un portfolio, le moyen le plus simple pour moi de me démarquer était de proposer un service incroyablement bon à un tarif dérisoire. Petit à petit, au cours des six premiers mois, je suis passé de 5 $ à 10 $, puis à 20 $, puis à 50 $ par mission, puis à 100 $ à 250 $ en deux ou trois ans ».

Ses revenus ont doublé

Cette décision lui a permis d’accroître ses revenus de manière exponentielle. Selon ses dires, il y a gagné entre 4000 (environ 3 412 euros et 5000 dollars (4 265 euros) par mois. Outre l’aspect financier, Harlan apprécie la liberté dont il jouit depuis qu’il travaille à son compte.

« Je ne rate jamais les événements familiaux, je peux voyager quand je veux et travailler de n’importe où dans le monde. Je peux faire une promenade d’une heure le mardi. Je n’y avais jamais vraiment pensé en entrant sur le marché du travail, mais je ne pourrais plus m’en passer maintenant ».

Crédit Photo : iStock

Comme il le précise, il a adhéré au programme « Vendeur Plus » de Fiverr pour optimiser et donner plus de visibilité à son profil de freelance.

Ce coup de pouce l’a aidé à peaufiner des éléments, tels que les mots clés et la qualité de ses images. Résultat : il a vu son activité presque doubler en seulement un an.

Ce n’est pas tout. Il a également embauché une équipe de six personnes pour l’épauler.