Alerte : la Terre pourrait bien être frappée par des violentes tempêtes solaires prochainement

Plus que jamais, nous ne sommes vraiment qu'une broutille dans l'univers et même dans ce système solaire : tout récemment, les scientifiques ont analysé une tache solaire qui pourrait bien causer quelques dégâts.

Une première éruption solaire a déjà eu lieu

S'il faut déjà bien plus d'une vie pour étudier tout ce qu'il y a sur notre belle planète, c'était sans compter sur ce qui nous entoure, là-haut : l'espace et son infinie grandeur forment une source ultra-complexe et fascinante d'informations qui devrait faire couler l'encre encore quelque temps. En l'occurrence, des chercheurs étudient constamment le soleil pour y vérifier tout ce qu'il s'y passe et croyez-nous… il s'en passe, des choses.

Major X1.08 flare from sunspot region 3354

Les scientifiques ont notamment décelé une tache sur le soleil, baptisée AR3354, à peu près dix fois plus large que la Terre… et celle-ci a explosé : s'en est dégagée une éruption solaire de classe X1. Pour vous donner un ordre d'idée, il existe plusieurs classes d'éruption solaire : A, B, C, M et X, A étant la plus faible et X étant la plus violente.

À cause d'un amas de plasma qui s'est décollé du soleil pour heurter la tache solaire, celle-ci a donc "accouché" de l'éruption, ce qui s'est traduit par une tempête géomagnétique dans la nuit du dimanche 2 au lundi 3 juillet.

Adieu la radio !

Concrètement, cette première éruption s'est traduite par une tempête géomagnétique sur notre belle planète. Pas de panique, personne n'a fondu ou s'est vu pousser un troisième bras puisque les conséquences ont surtout heurté les ondes radios, qui ont cessé de fonctionner dans l'ouest des USA et dans l'Océan Pacifique.



Crédit image : iStock

En revanche, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que cette tache solaire n'a pas encore disparu et pourrait toujours être capable de libérer d'autres éruptions de classe M et X, avec peut-être des dégâts plus importants. Affaire à suivre donc et si vous ne captez plus la radio ou que vous avez un bug informatique improbable, peut-être que c'est à cause d'AR3354 qui est capricieuse.