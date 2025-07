La Terre tourne de plus en plus vite et personne ne sait pourquoi

C’est un phénomène qui intrigue les scientifiques : la Terre tourne de plus en plus vite et les journées se raccourcissent. Malgré les recherches, personne ne connaît véritablement la cause de ce changement.

La Terre fait un tour sur elle-même en 24 heures, ce qui définit le rythme de nos journées. Mais depuis 2020, les scientifiques ont découvert un phénomène étonnant : la Terre semble tourner de plus en plus vite sur elle-même. En effet, depuis cinq ans, le mouvement naturel de la rotation de la Terre s'accélère de quelques millisecondes par jour en moyenne. Elle aurait même atteint un record de vitesse le 12 juillet 2024 et n’a pas ralenti depuis. En plus de cela, le noyau terrestre aurait changé de sens de rotation, selon les scientifiques.

Le 5 août prochain, la Terre devrait tourner légèrement plus vite que d’habitude, selon le Service international de la rotation terrestre et des systèmes de référence (IERS). Elle terminera sa rotation journalière en moins de 24 heures et aura une avance de 1,51 milliseconde, faisant du 5 août la journée la plus courte de l’année. Un phénomène qui intrigue les scientifiques.

La vitesse de rotation de la Terre

Le système de rotation de la Terre est très complexe. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, la durée d’une journée (soit le temps que met la Terre pour effectuer une rotation complète) varie dans le temps.

“Une journée idéale est censée durer exactement 86 400 secondes, soit 24 heures. Mais depuis l’invention des horloges atomiques dans les années 1950, nous savons que cette durée varie, de manière infime mais mesurable, en fonction d’un grand nombre de paramètres”, explique Christian Bizouard, astronome français et directeur de recherche à l’Observatoire de Paris, au Figaro.

Il existe de nombreux facteurs qui influent sur la vitesse de rotation de la Terre. C’est le cas de la Lune, de la fonte des glaces, des tremblements de terre, des mouvements internes du noyau, des courants océaniques, des vents dans l’atmosphère ou encore des variations de pression dans les océans. Selon Ça m’intéresse, tous ces facteurs peuvent modifier l’inertie de la Terre.

Quels impacts dans notre quotidien ?

Comme la vitesse de rotation de la Terre varie de quelques millisecondes, ce changement est imperceptible dans notre vie quotidienne. Nous n’observons pas de dérèglement de notre rythme biologique ou de notre environnement. En revanche, ce changement peut générer des bugs et des désynchronisations avec les navigations GPS ainsi que les réseaux informatiques et de télécommunications. Pour cette raison, les scientifiques envisagent de modifier le Temps universel coordonné (UTC), la référence mondiale que nous utilisons pour connaître l’heure. Si les journées deviennent plus courtes à l’avenir, certains chercheurs estiment qu’il faudra retirer une seconde intercalaire dans l’UTC pour synchroniser l’heure à la vitesse de la Terre. Un changement qui n’a jamais été fait auparavant.

Mais en réalité, ce phénomène ne devrait pas durer dans le temps. Si la Terre semble tourner plus vite actuellement, elle ralentit sur le long terme. Chaque siècle, la durée d’une journée s’allonge de 1,8 à 2 millisecondes. Ainsi, la Terre devrait reprendre son rythme normal, voire tourner moins vite dans les années à venir. Dans 200 millions d’années, les astronomes estiment qu’une journée devrait durer 25 heures. Cependant, ce phénomène reste très instable et difficile à prévoir.