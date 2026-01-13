Elle subit une lourde chimiothérapie pendant 4 ans pour un cancer qui... n'existe pas

En Italie, une sexagénaire a été victime d’une grave erreur médicale, qui a eu de lourdes conséquences sur sa santé physique et mentale.

Il y a vingt ans, Daniela Montesi, une Italienne âgée de 65 ans, a découvert qu’elle était atteinte d’un cancer. Au cours des quatre années suivantes, cette dernière a suivi une chimiothérapie intensive pour… rien. Et pour cause : elle n’était pas malade.

Les médecins lui diagnostiquent un cancer…

Cette histoire surréaliste a commencé en 2006. À l’époque, la principale concernée se rend à l’hôpital de Volterra, en Toscane, pour subir une intervention orthopédique, rapporte la presse italienne.

Avant son opération, la patiente réalise des examens médicaux, qui révèlent une anomalie. Face à cette situation, la chirurgie est aussitôt annulée, et la femme est invitée à faire des tests plus poussés.

C’est dans ce contexte que Daniela apprend le terrible diagnostic : elle souffre d’un lymphome intestinal au stade terminal.

Crédit Photo : DR

Mourante, elle entame, entre janvier 2007 à mai 2011, un protocole de chimiothérapie, ainsi qu’un lourd traitement à base de corticoïdes.

Peu après, une nouvelle biopsie a dévoilé l’impensable : Daniela n’a en réalité jamais eu de tumeur ! Pendant quatre ans, celle qui a été victime d’une erreur médicale a reçu des soins qu’elle n’aurait pas dû recevoir.

… qui n’existe pas

Sans réelle surprise, cette découverte a été un véritable choc pour la pauvre malheureuse, qui a souffert d’un déséquilibre hormonal et de plusieurs fractures à cause des traitements intensifs.

« Mon système immunitaire a été détruit par ces traitements erronés, inutiles et nocifs », confie l’Italienne auprès d’Il Tirreno.

Avant d’ajouter :

« J'étais assureuse, mais j'ai dû quitter mon emploi parce qu'on m'a retiré mon permis de conduire à cause de mon état de santé. J'ai essayé de le récupérer, mais je n'ai pas réussi (…) Aujourd’hui, je suis fatiguée ».

Ce n’est pas tout ! Daniela a été en proie à des épisodes dépressifs. Comme le précisent nos confrères, une plainte pour négligence médicale a été déposée contre l’établissement responsable du mauvais diagnostic.

Crédit Photo : iStock

500 000 euros de dommages et intérêts

Dans un premier temps, la plaignante a obtenu 300 000 euros de dommages et intérêts. Une somme jugée insuffisante par la principale intéressée, qui a interjeté appel.

La semaine dernière, Daniela a obtenu gain de cause devant la cour d’appel de Florence. Celle-ci va en effet recevoir 200 000 euros supplémentaires de la part de la clinique.

« L’augmentation des dommages-intérêts est indubitablement justifiée par l’angoisse et les souffrances extraordinaires que le diagnostic de lymphome en phase terminale a dû causer à la femme, qui a passé une période significative de sa vie (cinq ans) à craindre de mourir d’une maladie grave », détaille l’arrêt.

Crédit Photo : iStock

De son côté, la sexagénaire garde encore les séquelles de cette mésaventure qui a détruit sa vie.