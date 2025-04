Ce robot humanoïde composé de 1 000 muscles se déplace comme un humain, et c'est terrifiant

La startup Clone Robotics a créé un robot humanoïde terrifiant. Composé de 1 000 muscles, ce robot est capable de reproduire les mouvements du corps humain avec une fluidité déconcertante.

Avec le développement de l’intelligence artificielle et des nouvelles technologies, les robots se perfectionnent de plus en plus, et certains commencent à ressembler à de vrais humains. C’est par exemple le cas de ce robot humanoïde, qui est le plus rapide du monde. Récemment, la startup polonaise Clone Robotics a dévoilé sa nouvelle création, baptisée Protoclone.

Il s’agit d’un nouveau robot qui reproduit le corps humain dans les moindres détails. Extrêmement réaliste, il s’agirait du robot le plus fidèle au corps humain anatomiquement parlant. Ce robot a été bâti autour d’un squelette humain complet. On retrouve les 206 os articulés de notre corps, des ligaments synthétiques, des tissus et un réseau vasculaire fonctionnel.

Un robot composé de 1 000 muscles

Mais si ce robot reproduit avec exactitude les mouvements du corps humain, c’est grâce à ses 1 000 muscles qui lui permettent de se mouvoir de façon très souple, loin des robots traditionnels rigides. Comme le rappelle 20 Minutes, notre corps n’est composé que de 639 muscles. Ainsi, on peut voir les bras, les jambes, le cou, les genoux et les épaules du robot bouger presque naturellement.

Ce robot a été dévoilé dans une vidéo terrifiante, où l’on peut le voir suspendu dans un atelier, le visage recouvert d’un masque noir. Sur les images, on observe ses mouvements dynamiques et précis, qui semblent montrer qu’il n’y a plus de frontière entre la mécanique et l’organique. En plus d’être très souple, ce robot possède une puissance impressionnante puisque chaque muscle de 3 grammes peut générer plus d’un kilo de force. Une information qui fait froid dans le dos quand on sait que ce robot est encore en phase de développement.

Ce n’est pas la première fois que cette startup polonaise crée des robots impressionnants. Selon Science Post, l’entreprise a conçu une main robotique biomimétique capable de reproduire les mouvements de notre pouce, ainsi qu’un torse humanoïde. Cette fois, la startup a développé un robot complet, avec pour ambition de le faire marcher et réagir avec la même souplesse qu’un être humain.