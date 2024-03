Ce robot humanoïde est le plus rapide au monde

Des chercheurs chinois ont mis au point un robot capable de réaliser plusieurs mouvements propres aux humains. Mais surtout, c’est sa vitesse à la course qui est jusque-là inédite dans le domaine.

Les avancées technologiques se multiplient ces dernières années, notamment du côté de la robotique. Si les robots humanoïdes font peur à certains, ils ne ressemblent pourtant en rien à Terminator. Du moins pour l’instant… La plupart d’entre eux, munis d’une intelligence artificielle, sont utilisés dans différents secteurs comme la santé, l’armée et bientôt dans le commerce.

En attendant, les chercheurs tentent d’améliorer toujours plus les robots humanoïdes. À tel point que certains d’entre eux sont capables d’effectuer des tâches propres aux humains.

C’est le cas de Unitree H1, ce petit robot d’1,52 mètres. C’est la société chinoise Unitree Robotics, qui l’a créée. Il y a quelques jours, l’entreprise basée à Shanghai dévoilait même la dernière innovation de son robot.

Le robot le plus rapide du monde

Crédit photo : Unitree Robotics

Unitree H1 est capable de monter et descendre des escaliers, de transporter des objets, de danser et même de courir. C’est ce dernier critère qui fait jaser les amateurs de robotique. En effet, Unitree H1 peut courir jusqu’à 12 kilomètres par heure. C’est 3 km/ h plus rapide que l’humanoïde Atlas de l’entreprise Boston Dynamics.

De ce fait, Unitree H1 devient le robot humanoïde le plus rapide du monde. À titre de comparaison, Usain Bolt, l’homme le plus rapide du monde, peut atteindre une vitesse moyenne de 37,58 km/ h sur 100 mètres et une vitesse maximale de 44,72 km/h. Ce record avait été enregistré en 2009 lors des Championnats du monde d’athlétisme de Berlin sur la course du 100 mètres. Une vitesse que Unitree est encore bien loin d’atteindre, mais dont il pourrait rapidement s'approcher, tant les progrès de la robotique semblent rapides.

Crédit photo : Unitree Robotics

En plus de courir à une certaine allure, Unitree H1 est même capable de petits pas de danse reposant sur une chorégraphie précise que vous pouvez découvrir dans la vidéo ci-dessous.