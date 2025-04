Préparez-vous, une nouvelle comète va bientôt illuminer le ciel et sera visible à l'oeil nu

Si vous aimez regarder le ciel, voici une annonce qui devrait vous plaire : une nouvelle comète devrait être visible dans le ciel dans quelques semaines.

Il arrive que des comètes traversent le ciel et que certaines soient visibles à l'œil nu. Récemment, plusieurs événements similaires ont eu lieu. En fin d’année dernière, les plus chanceux ont pu admirer une comète très lumineuse. Plus récemment, la comète Atlas est passée très près de la Terre et a émerveillé les passionnés.

Si vous avez manqué ces deux événements, que vous avez été émerveillé ou que vous aimez simplement l’astronomie, sachez qu’une nouvelle comète a été découverte. Selon Numerama, elle pourrait elle-aussi être bientôt visible à l'œil nu.

Crédit photo : iStock

Une comète visible à l’oeil nu

Cette comète a été repérée le 1er avril dernier par hasard, par un astronome amateur australien, Michael Mattiazzo. Pour la détecter, le spécialiste s'est basé sur des images de la caméra SWAN du vaisseau spatial SOHO de la Nasa, raison pour laquelle la comète porte le nom scientifique SWAN25F. Le corps céleste devrait par la suite être au plus proche du Soleil le 1er mai 2025 et devrait être visible à l'œil nu en fin de journée.

“Au tournant du mois, la comète pourrait devenir plus brillante que la cinquième magnitude”, a affirmé Michael Jeager, qui a photographié la comète, au site spécialisé Space Weather.

Crédit photo : iStock

Bien qu’il soit encore trop tôt pour affirmer avec certitude que l’on pourrait voir la comète à l'œil nu, puisque ces corps célestes restent imprévisibles, cette hypothèse reste très probable pour les scientifiques.

"La comète semble s'éclaircir assez rapidement. Il est trop tôt pour prédire quelle sera la luminosité maximale. Nous avons besoin de quelques jours d'observations supplémentaires pour confirmer la tendance actuelle, mais cela devrait au moins devenir un objet binoculaire", a détaillé Nick James, de la British Astronomical Association.

Préparez-vous à ouvrir grand les yeux à la fin du mois !