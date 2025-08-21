Préparez-vous, une rare « lune noire » va apparaître dans le ciel cette semaine

Mieux vaut ne pas louper la « lune noire » de ce week-end car la prochaine aura lieu dans plusieurs années.

Ce samedi 23 août, il va falloir lever les yeux vers le ciel. Une « lune noire » est prévue. Elle a lieu lorsque la nouvelle lune passe entre la Terre et le soleil. Sauf que cette fois-ci, le côté qui nous fait face restera dans l’ombre depuis notre point de vue. D'où son nom de « lune noire ».

Depuis cette annonce, les spéculations vont bon train sur le net. Certains internautes y voient déjà une prophétie prête à se réaliser. Leur exemple ? Le verset Marc 13:24 : « le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière ». Pour les plus superstitieux, cela signifie la fin des temps.

Mais pas de frayeur à avoir. Les astronomes assurent qu’il n’y a aucune crainte à se faire. Ce phénomène lunaire est récurrent. La « lune noire » apparaît lorsque le cycle lunaire ne coïncide pas totalement avec notre calendrier.

Un phénomène peu courant dans le ciel ce week-end

Crédit photo : olegkalina/ iStock

Si ce phénomène n’est pas anodin, il reste en revanche moins courant. Il se produit environ une fois tous les 33 mois, selon IFLscience. Aussi, sa présence est un rappel du décalage entre le calendrier lunaire et notre calendrier quotidien.

« Si une nouvelle lune se produit au début du mois, la suivante peut survenir avant la fin du mois. D'un point de vue scientifique, ce n'est pas différent de n'importe quelle autre nouvelle lune », explique Walter Freeman, professeur associé de physique à l'Université de Syracuse, au MailOnline.

Dès lors, il n’y aura rien d’exceptionnel à regarder dans le ciel. Enfin presque. L’absence de lumière de la lune permettra d’observer plus distinctement les étoiles et les planètes. Par un ciel dégagé et des conditions météorologiques favorables, vous devriez être en mesure d'avoir une vue sur la Voie lactée.

Enfin, regardez de nouveau le ciel les soirs du 24 et 25 août pour y apercevoir l’arc argenté du premier croissant de lune.