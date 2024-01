L'astéroïde “Dieu de Chaos” n'a jamais été aussi proche de la Terre : la Nasa prend des mesures

Il se rapproche de plus en plus de la Terre : l’astéroïde “Dieu du Chaos” inquiète la Nasa. On vous en dit plus.

2029. C’est la date à laquelle l’astéroïde surnommé "Dieu du Chaos" devrait être au plus proche de la Terre. En attendant cette date fatidique, qui devrait tourner autour du 13 avril 2029, la Nasa a décidé de prendre les choses en main et de préparer l’arrivée de cet astéroïde menaçant.

Aussi appelé Apophis, cet astéroïde inquiète surtout par sa future proximité avec des satellites qui se trouvent en orbite de la Terre. En effet, cet astéroïde sera environ à 30 000 kilomètres de la surface du globe. Une distance équivalente à celle de certains satellites.



Crédit photo : iStock

La Nasa en mode surveillance

Afin d’analyser avec précision l’avancée et la route de cet astéroïde, qui pourrait provoquer des dégâts, s’il venait à rentrer en collision avec des satellites, la Nasa a pris une mesure phare : envoyer un vaisseau spatial de l'agence OSIRIS-REx. L’objectif ? Surveiller la trajectoire de l’astéroïde qui mesure 370 mètres de diamètre. Si cela vous rassure, ce vaisseau spatial suivra cet objet céleste jusqu'au 13 avril 2029 et le survolera donc, en permanence. À noter que selon les scientifiques, cet astéroïde se rapproche de la Terre tous les 7500 ans.



Crédit photo : iStock

Pour rappel, ce même vaisseau spatial, suivait il y a encore quelques mois l’astéroïde Bennu, qui alertait la Nasa. On vous en parlait en septembre dernier, cet astéroïde représentait une vraie menace pour la planète avec une superficie plus importante que celle de la France, soit environ de 551 000 kilomètres carrés. Si cet astéroïde venait à se rapprocher trop près de la France, il pourrait provoquer des dégâts irréversibles. Mais rassurez-vous, la Nasa est également sur le coup et les probabilités qu’une catastrophe se produise sont estimées à une chance sur… 2700.