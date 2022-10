Les mesures des scientifiques montrent que le trou dans la couche d'ozone se réduit

Le trou dans la couche d'ozone au-dessus de l'Antarctique a atteint son pic annuel de 26,4 millions de kilomètres carrés le 5 octobre. Bien qu'il s'agisse de la troisième année consécutive où le trou dans la couche d'ozone atteint cette taille, la tendance générale montre que contrairement aux idées reçues, il continue en fait à se réduire.

Crédit : studio023 / iStock

Selon une déclaration de Paul Newman, responsable des sciences de la Terre au Goddard Space Flight Center de la NASA, « toutes les données indiquent que l'ozone est en voie de guérison. » Alors que le trou se creuse toujours entre août et octobre, le chercheur a déclaré à nos confrères de l'Associated Press (AP) que « c’était un peu plus grave cette année parce qu'il a fait un peu plus froid. »

L'appauvrissement de l'ozone au-dessus de la région polaire méridionale est causé par des composés chlorés élevés dans la stratosphère, dont la plupart peuvent être attribués à l'utilisation historique des chlorofluorocarbones (CFC). Pendant l'hiver froid de l'Antarctique, les températures sont suffisamment basses pour que des nuages stratosphériques polaires (PSC) se forment à haute altitude. Ces derniers fournissent alors une surface pour les réactions chimiques qui convertissent les chlorofluorocarbones en formes plus actives comme le chlore gazeux.

Lorsque la lumière du soleil revient au début du printemps, le rayonnement ultraviolet divise ces molécules de chlore gazeux et libère des atomes de chlore, qui interagissent ensuite avec les molécules d'ozone et les détruisent. Cela explique pourquoi le trou dans la couche d’ozone de l'Antarctique s'agrandit toujours au printemps, pour finalement se stabiliser lorsque les températures deviennent trop élevées pour que les PSC puissent exister.

Crédit : ValerieVS / iStock

Plus le printemps est froid, plus les dommages potentiels sont importants, ce qui explique pourquoi les trous d'ozone ont été particulièrement importants ces derniers temps. Cette année, par exemple, les températures stratosphériques ont atteint 179 Kelvin (-94 degrés Celsius) le 11 août, puis 191 Kelvin (-82 degrés Celsius) le 11 octobre. Ce chiffre reste toutefois inférieur à la température minimale requise pour la formation des PSC.

Les mesures de la NASA concernant le trou d'ozone lui-même ont montré qu'il s'était rétréci pour atteindre 22,67 millions de kilomètres carrés (8,75 millions de miles carrés) le 11 octobre. L'épaisseur minimale de l'ozone au-dessus de la région polaire sud a été enregistrée à 97 unités Dobson le 1er octobre, mais est passée à 105 unités Dobson dix jours plus tard. À titre indicatif, la Terre est entourée d'une couche d'ozone d'une épaisseur standard de 220 unités Dobson. Les valeurs inférieures à cette quantité n'ont pas été observées en Antarctique avant 1979, et sont toujours associées à la destruction de l'ozone par les CFC.

Crédit : AP

Les trous dans la couche d’ozone se réduisent

Heureusement, la couche d'ozone se rétablit depuis plusieurs décennies, en grande partie grâce au protocole de Montréal de 1987 qui a interdit l'utilisation des CFC. Bien que les niveaux annuels fluctuent, la taille du trou n'a cessé de diminuer depuis qu'il a atteint un sommet historique de 29,9 millions de kilomètres carrés (11,5 millions de miles carrés) en septembre 2000.

Toutefois, si les températures froides sont probablement en grande partie responsables du trou d'ozone relativement important de cette année, certains pensent que l'utilisation illégale de CFC par des usines en Chine pourrait être en partie responsable. En outre, Brian Toon, scientifique affilié à l'université du Colorado, affirme que les grands incendies de forêt en Australie et la récente éruption volcanique sous-marine aux îles Tonga pourraient avoir un effet direct.