De l'ADN de Léonard de Vinci aurait été retrouvé sur l'un de ses croquis

Une statue de Léonard de Vinci

Des scientifiques ont récemment prélevé de l’ADN sur un croquis qui aurait été réalisé par Léonard de Vinci.

Depuis des années, des scientifiques mènent des recherches dans le but de reconstruire l’ADN de Léonard de Vinci, et ce dans plusieurs objectifs.

Les experts souhaitent en effet authentifier de nouvelles œuvres mais aussi expliquer les capacités artistiques et intellectuelles du peintre et génie de la Renaissance, ainsi que les causes de sa longévité.

Alors que des scientifiques auraient trouvé un autre portrait de femme sous le tableau de La Joconde, le mystère sur le génie de son créateur reste entier.

Léonard de VinciCrédit photo : iStock

Récemment, des scientifiques ont trouvé de l’ADN sur “L’Enfant sain”, un croquis dessiné à la craie rouge lors de la Renaissance. Celui-ci aurait été réalisé par Léonard de Vinci lui-même. Les résultats de cette découverte ont été publiés dans la base de données BioRxiv.

Des ADN similaires

Les fragments génétiques, prélevés sur ce croquis, seraient similaires à ceux récupérés sur une lettre écrite par Frosino di ser Giovanni da Vinci, un cousin du grand-père de Léonard.

Le travail des chercheurs sur la lettreCrédit photo : Science

Les deux ADN ont des chromosomes qui correspondent à ceux d'une lignée génétique dont l’ancêtre commun est basé en Toscane, lieu de naissance de Léonard de Vinci. Un élément qui constitue une bonne piste pour les chercheurs.

“Parce que les séquences du chromosome Y sont transmises presque inchangées de père en fils, la récupération de ces séquences constitue un excellent point de départ pour les chercheurs qui souhaitent reconstituer l’ADN de Léonard de Vinci”, a expliqué Charlie Lee, généticien, à Science.

Des chercheurs en quête d’ADN

Cependant, d’autres scientifiques estiment que l’ADN retrouvé sur le croquis pourrait ne pas être celui de Léonard de Vinci. En effet, il pourrait appartenir à d’autres personnes qui ont touché l’œuvre, comme des élèves du peintre ou encore des conservateurs.

Le travail des scientifiquesCrédit photo : Science

Pour reconstruire l’ADN du génie, les scientifiques devront obtenir d’autres traces génétiques de Léonard de Vinci et de sa famille. Cependant, cette tâche est loin d’être facile puisque la tombe de Léonard de Vinci a été partiellement détruite et sa dépouille a été perdue. Sa mère repose dans un lieu inconnu et l’accès à la sépulture de son père est interdit. Ainsi, les chercheurs devront trouver d’autres membres de la famille.

Les chercheurs effectuent actuellement des prélèvements d’ADN sur les descendants vivants du peintre et des analyses sont en cours dans le caveau où est enterré le grand-père du génie.

Affaire à suivre…

Source : BioRxiv
