Un chasseur retrouvé mort dans son bois, il aurait été tué par des braconniers

Ce week-end, le corps sans vie d’un chasseur a été retrouvé dans les bois dans la Somme. La piste criminelle est envisagée.

Une découverte macabre. Dimanche 21 décembre, un chasseur de 45 ans a été retrouvé mort dans sa parcelle forestière située à Domart-en-Ponthieu (Somme), selon les informations du Courrier Picard, relayées par Actu.

Sa famille n’avait plus de nouvelles

Le corps sans vie de la victime a été découvert en début d’après-midi par des gendarmes. Comme le précisent nos confrères, les forces de l’ordre se sont rendues sur les lieux après avoir reçu un appel de la famille du défunt.

Les proches du chasseur ont alerté la gendarmerie car ils n’avaient plus de nouvelles du chasseur depuis plusieurs heures.

C’est dans ce contexte que les militaires ont trouvé le corps du quadragénaire dans cette zone isolée, loin des habitations. Celui-ci a été touché par au moins un tir d’arme à feu.

La piste criminelle envisagée

À la suite de ce drame, une enquête a été ouverte. Les premières investigations privilégient la thèse de l’homicide. L’une des hypothèses examinées avance que le chasseur aurait surpris des braconniers sur son terrain.

La victime était un visage connu dans le monde de la chasse, souligne Le Courrier Picard. Sa disparition brutale a provoqué une onde de choc parmi les habitants de la région. À commencer par Nicolas Maréchal, le maire de la commune.

« Je n’ai pas les mots pour qualifier cet acte. Quel que soit le problème, on ne tue pas les gens. C’est incompréhensible », a-t-il déclaré.

De son côté, la fédération de chasse de la Somme évoque «un véritable drame». D’autant plus que le week-end du 20 décembre a été marqué par un autre accident. Un chasseur de 70 ans a frôlé la mort après avoir reçu une balle dans le ventre.

