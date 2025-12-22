Un chasseur retrouvé mort dans son bois, il aurait été tué par des braconniers

Par |

Un chasseur dans les bois

Ce week-end, le corps sans vie d’un chasseur a été retrouvé dans les bois dans la Somme. La piste criminelle est envisagée.

Une découverte macabre. Dimanche 21 décembre, un chasseur de 45 ans a été retrouvé mort dans sa parcelle forestière située à Domart-en-Ponthieu (Somme), selon les informations du Courrier Picard, relayées par Actu.

Sa famille n’avait plus de nouvelles

Le corps sans vie de la victime a été découvert en début d’après-midi par des gendarmes. Comme le précisent nos confrères, les forces de l’ordre se sont rendues sur les lieux après avoir reçu un appel de la famille du défunt.

Les proches du chasseur ont alerté la gendarmerie car ils n’avaient plus de nouvelles du chasseur depuis plusieurs heures.

Voiture de gendarmerie Crédit Photo : iStock

C’est dans ce contexte que les militaires ont trouvé le corps du quadragénaire dans cette zone isolée, loin des habitations. Celui-ci a été touché par au moins un tir d’arme à feu.

La piste criminelle envisagée

À la suite de ce drame, une enquête a été ouverte. Les premières investigations privilégient la thèse de l’homicide. L’une des hypothèses examinées avance que le chasseur aurait surpris des braconniers sur son terrain.

Un groupe de chasseurs marchant dans la campagneCrédit Photo : iStock

La victime était un visage connu dans le monde de la chasse, souligne Le Courrier Picard. Sa disparition brutale a provoqué une onde de choc parmi les habitants de la région. À commencer par Nicolas Maréchal, le maire de la commune.

« Je n’ai pas les mots pour qualifier cet acte. Quel que soit le problème, on ne tue pas les gens. C’est incompréhensible », a-t-il déclaré.

De son côté, la fédération de chasse de la Somme évoque «un véritable drame». D’autant plus que le week-end du 20 décembre a été marqué par un autre accident. Un chasseur de 70 ans a frôlé la mort après avoir reçu une balle dans le ventre.

Un chasseur en train de charger son fusilCrédit Photo : iStock

« C’est un week-end noir pour la chasse », a conclu Hubert Séré, le porte-parole de l’association.

Source : Actu
Suivez nous sur Google News
Chasseur Chasse Braconnier

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Depuis 1 an et demi, je m’efforce de produire des articles de qualité tout en gardant ma touche d’humour. Mon domaine de prédilection ? Les histoires d’animaux qui se terminent en happy end. Je suis d’ailleurs incollable sur les races des chiens. Les sujets de société me passionnent et me permettent de perfectionner ma plume. J’affectionne aussi la rubrique « entertainment » car elle m’offre une parenthèse pailletée.

À lire aussi
Un sanglier en pleine nature dans la forêt
Un joggeur saisit la justice après s’être fait tirer dessus par un chasseur l’ayant pris pour un sanglier
Un chasseur dans une forêt
Un chasseur tire sur son ami après l'avoir confondu avec... du gibier
Un sanglier
Les chasseurs offrent 1000 repas de sanglier aux Restos du coeur pour Noël
Chasseur visant un sanglier
Le chasseur qui a abattu un sanglier blessé juste devant des automobilistes affirme que c'était ‭« justifié »
Capture d'écran Facebook
« C’est ignoble » : un chasseur abat un sanglier à bout portant sur le bord d’une route, devant les automobilistes terrifiés