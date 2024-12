Découverte d'une espèce de dinosaure 5 fois plus grande que le Tyrannosaurus Rex

Dans une étude, des scientifiques révèlent la découverte d’une espèce de dinosaure aux dimensions gigantesques et qui aurait dominé la chaîne alimentaire, ouvrant la voie aux tyrannosaures.

Lorsque l’on pense aux prédateurs qui ont terrorisé l’époque des dinosaures, on évoque généralement le Tyrannosaurus Rex. Cependant, il semblerait qu’une espèce bien plus féroce ait dominé la chaîne alimentaire, bien avant l’avènement des premiers tyrannosaures.

En 2021, une étude publiée dans la revue Royal Society Open Science révélait la découverte d’une nouvelle espèce de dinosaure qui fait passer le T-Rex pour un agneau. Il s’agit du dinosaure baptisé Ulughbegasaurus, dont un fragment de mâchoire fossilisée a été découvert pour la première fois dans les années 1980 en Ouzbékistan.

Crédit photo : Royal Society Open Science

Le fossile est resté dans l’ombre, exposé au musée d’État de géologie Vernadsky à Moscou, jusqu’à ce que le Dr. Kohei Tanaka en reconnaisse l’importance en 2019. En collaborant avec le Dr Darla Zelenitsky, professeure associée de paléontologie à l’université de Calgary (Canada), il a pu reconstituer le dinosaure grâce à la modélisation 3D.

Un prédateur géant dominant sur la terre ferme

Avec cette méthode innovante, les chercheurs ont pu relier la mâchoire fossilisée à des dents retrouvées, confirmant alors l’existence d’une nouvelle espèce de dinosaure. L’Ulughbegasaurus aurait vécu sur Terre il y a environ 90 millions d’années et se distingue par ses dimensions impressionnantes. Il mesurait entre 7 et 8 mètres de hauteur et pesait environ 1 tonne.

Crédit photo :Royal Society Open Science

Ce prédateur surclassait, de loin, les ancêtres du Tyrannosaurus Rex de son époque. Pour vous faire une idée de leur différence de taille, c’est comme si on comparait un grizzly avec un coyote. En plus de ses dimensions gigantesques, ce dinosaure se distinguait avec des dents en forme de lame. Sa disparition, remontant à 89 millions d’années, aurait marqué un tournant décisif dans l’évolution des dinosaures, ouvrant la voie à l’ascension des tyrannosaures.

Crédit photo :Royal Society Open Science

La découverte de cette espèce géante comble une lacune importante dans notre compréhension de l’évolution des dinosaures. En effet, les scientifiques s’interrogeaient pendant des années sur l’absence d’un grand prédateur dans les fossiles datant de cette période. Avec l’Ulughbegasaurus, l’énigme semble enfin résolue.