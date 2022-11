Une nouvelle espèce de dinosaure proche du T-Rex vient d'être découverte par des chercheurs

Des chercheurs américains ont découvert un fossile de dinosaure vieux de 77 millions d’années. D’après les premières constatations, ce dinosaure appartiendrait à une nouvelle espèce qui a précédé le tyrannosaure.

C’est au pied d’une falaise située dans la formation de la Judith River, dans l’Est du Montana, aux États-Unis, que des chercheurs du Musée des dinosaures des Badlands, ont fait une découverte inédite.

En 2017, l’équipe est parvenue à identifier les os d’une partie de la narine d’un squelette de dinosaure s'apparentant à celui d’un tyrannosaure. Les recherches se sont approfondies et l’excavation du squelette a eu lieu entre 2020 et 2021 sous 8 mètres de roches.

Les os mis au jour ont alors permis de découvrir qu’il s’agissait d’une nouvelle espèce, Daspletosaurus wilsoni.

Le Daspletosaurus wilsoni semblable au T.rex

Selon les observations des chercheurs, le Daspletosaurus wilsoni aurait foulé le sol planétaire il y a 76,5 millions d’années et appartiendrait ainsi à la famille des tyrannosauridés du genre Daspletosaurus, ayant vécu en Amérique du Nord entre 77 et 74 millions d’années.

Bien qu’il présente quelques caractéristiques communes avec le tyrannosaure primitif, le Daspletosaurus wilsoni possède quelques singularités comme des cornes autour des yeux. « Daspletosaurus wilsoni n'était pas tout à fait aussi grand que le T. rex et beaucoup plus léger. Le spécimen que nous avons décrit possède un crâne à peu près de la même longueur qu'un jeune T. rex adulte. À l'état vivant, l'animal devait mesurer environ 9 mètres du museau à la queue et son crâne seul mesure un peu plus d'un mètre de long », précise Elías A. Warshaw, principal auteur de l’étude et professeur à l’Université d'État du Montana, pour nos confrères de Sciences et Avenir.

Aussi, une étude approfondie a permis d’ajouter que Daspletosaurus wilsoni est une espèce de transition reliant Daspletosaurus torosus (77 millions d’années) et Daspletosaurus horneri (75 millions d’années). « Nous ne pouvons pas dire avec une certitude absolue si le Daspletosaurus est directement ancestral au T. rex. Cependant, notre analyse révèle que c'est probablement le cas, et je crois que c'est de loin la meilleure explication des preuves actuellement disponibles », explique Elías A. Warshaw.

Enfin, cette nouvelle espèce fait dire aux chercheurs que les trois espèces de Daspletosaurus n’ont pas vécu en même temps, mais « qu'elles se sont plutôt transformées les unes en les autres au fil du temps ». D’autres analyses doivent être menées pour établir le lien entre toutes ces espèces avant l’arrivée du Tyrannosaurus rex.