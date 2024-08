Spectacle stupéfiant, de rarissimes arcs-en-ciel nocturnes ont jailli dans le ciel, avant la super lune bleue

Ce lundi 19 août, un phénomène céleste extrêmement rare a été aperçu dans les États du Colorado et de New York, aux États-Unis.

Les amateurs d’astronomie n’ont pas boudé leur plaisir.

Ce lundi 19 août, ils étaient nombreux à observer le ciel nocturne pour apercevoir la super lune bleue. Contrairement à ce que son nom peut indiquer, cette lune n’a rien de bleue. Elle doit son surnom de “Blue Moon” depuis 1528, car il s’agit de la troisième pleine lune d’une saison qui en compte quatre au lieu de trois.

Si elle revient chaque année, elle reste toutefois très prisée des amateurs d’astronomie souhaitant l’immortaliser en images. Mais cette année, leur surprise a été double, et c’est peu de le dire.

En effet, avant l’apparition de cette super lune bleue, un autre spectacle céleste nocturne est venue fasciner les observateurs. Des arcs-en-ciel lunaires doubles sont apparus, notamment au-dessus du lac Keuka, dans l’État de New York, mais aussi dans l’État du Colorado.

Crédit photo : Skies Alive Photography

Un phénomène extrêmement rare !

Contrairement aux arcs-en-ciel solaires, qui se créent par la lumière du soleil, les arcs-en-ciel lunaires se forment grâce à la lumière de la lune, qui se reflète sur les gouttes de pluie. Ces arcs-en-ciel sont seulement observables en cas de pleine lune et par temps pluvieux. Un phénomène extrêmement rare, mais encore plus lorsqu’ils apparaissent en double comme lors de la super lune bleue.

L'arc-en-ciel tel que nous le connaissons, est toujours un arc interne et est plus proche de la personne qui le perçoit que de l'arc-en-ciel secondaire. Ce dernier est formé par la double réflexion de la lumière à l’intérieur des gouttes de pluie. Les couleurs dans l'arc secondaire sont inversées à cause de la double réflexion interne.

Crédit photo : Skies Alive Photography

En réalité, cet arc est toujours présent, mais pas toujours visible. Entre les deux arcs, la zone est souvent plus sombre que le reste du ciel. Cette zone est plus sombre, car due au phénomène d’interférence entre les rayons lumineux.

Si la luminosité de la super lune bleue va s’estomper progressivement les jours suivants, des arcs-en-ciels lunaires peuvent toujours apparaître. Mais il faut encore une fois que la pluie s’invite avec un ciel dégagé. À noter qu’à l'œil nu, l’arc-en-ciel sera toujours moins coloré que sur les photographies.