Des scientifiques font une découverte troublante dans l'estomac d'un corps vieux de 2400 ans

La technologie ne cesse de progresser, offrant aux chercheurs et scientifiques de nouvelles et précieuses possibilités. Aujourd'hui, des investigations plus poussées permettent de réanalyser des découvertes passées pour percer de nombreux mystères. Celui-ci concerne l'homme de Tollund, un cadavre naturellement momifié, découvert le 8 mai 1950 au Danemark.

Découvert en 1950, l'homme de Tollund est âgé de 2 400 ans

Les restes de l'homme de Tollund ont été découverts en 1950 dans une tourbière danoise. Parfaitement conservé, ce cadavre a été soigneusement analysé par les scientifiques de l'époque. Ces analyses ont révélé qu'il s'agissait d'un homme ayant vécu au Vème siècle avant JC. Cette période correspond à l'âge de fer du préromain.

Retrouvé avec un cordage en cuir autour du cou, ce corps n'a pas révélé tous ses secrets après sa découverte.

Les analyses de l'époque n'ont pas permis de percer tous les mystères de ce corps parfaitement conservé

En 1950, les scientifiques ont constaté que ce corps naturellement momifié avait conservé son dernier repas ingéré dans ses organes digestifs. Ceux-ci étant parfaitement conservés, ils ont procédé à des analyses ne leur permettant pas de déterminer la nature de ces aliments. Après examen, tout a été remis en place.

Grâce aux nouvelles technologies, les chercheurs ont pu analyser le contenu de son dernier repas

Mais sept décennies plus tard, les chercheurs ont mené de nouvelles analyses à l'aide de technologies bien plus avancées. Celles-ci leur ont notamment permis d'examiner le dernier repas de l'homme de Tollund avec plus de précision.

Cette étude a été publiée dans une revue américaine et justement titrée : "Le dernier repas de l'homme de Tollund". Elle révèle que les analyses des organes digestifs et de leur contenu ont permis d'expliquer les circonstances du décès.

Des ingrédients classiques pour l'époque, mais un élément très troublant

Ces nouvelles recherches se sont concentrées sur les macro fossiles végétaux contenus dans les intestins. D'après les scientifiques, cet homme a mangé "une bouillie contenant de l'orge, de la persicaria pâle et du lin, et probablement du poisson" 12 à 24 heures avant sa mort.

Rien de surprenant dans ce repas pour les archéologues. Néanmoins, la présence de graines de persicaria est troublante. Car à cette époque, celles-ci étaient extraites du grain avant que cet aliment soit ingéré.

Le décès de l'homme de Tollund serait lié à un sacrifice religieux

Les analyses réalisées juste après la découverte de ce corps vieux de plus 2 000 ans n'ont pas permis d'expliquer les circonstances de son décès. Mais aujourd'hui, les scientifiques supposent qu'il a été tué dans le cadre d'un sacrifice offert aux dieux. En effet, l'étude précise bien que la présence des graines, normalement retirées, pourrait être liée à des rituels religieux.

Cette analyse amène les chercheurs à penser que l'homme de Tollund aurait subi un sacrifice brutal.