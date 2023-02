Des scientifiques font pousser des jambes de dinosaures à des embryons de poules, une première mondiale

Au Chili, des scientifiques ont réussi à inverser l’évolution en faisant pousser des jambes de dinosaures sur des embryons de poulets.

Dans une étude réalisée en 2016 et publiée dans la revue The Evolution, des scientifiques ont détaillé les résultats de leur expérience nommée “évolution inversée”.

Crédit photo : Graeme Campbell / Wikmedia

Il y a environ 150 millions d’années, l’évolution des dinosaures vers les oiseaux a commencé avec l’apparition progressive des plumes sur leurs corps, puis celle des ailes et aussi d’un bec à la place de la bouche. L’idée des scientifiques était d’identifier quels étaient les gènes à l’origine de cette évolution en procédant donc à une évolution inversée de leur mutation.

Ils ont alors altéré ces gènes pour que ces caractéristiques physiques reviennent à leur forme d’antan. Et ils ont donc réussi puisqu’ils ont fait pousser une jambe de dinosaure sur un embryon de poule.

Déjà, en 2015, des scientifiques avaient réussi à développer un museau de dinosaure à la place du bec en modifiant des protéines sur des embryons. Le but étant toujours le même : celui de mieux connaître la structure des os des dinosaures.

Crédit photo : paleopeter

L’évolution inversée entre le dinosaure et l’oiseau

Revenons à notre étude. Les chercheurs de l’Université de Chili ont bloqué le processus d’expression d’un gène particulier, celui du hérisson indien, et ont remarqué que la fibula (os de la jambe) continuait de grandir comme celle d’une jambe de dinosaure.

Lorsque le gène du hérisson indien a été bloqué, un autre gène, le PthrP, s’est alors exprimé plus fortement et a encouragé l’os à grandir. Ce qui signifie que chez les oiseaux modernes, la jambe est programmée pour ne pas grandir au-delà d’un certain stade. Le développement de la fibula est supposé même être régulé par un os de la cheville, le calcaneum.

Selon leurs observations, la jambe qui est apparue ressemble à celle de l’Archaeopteryx, une créature qui représente une étape intermédiaire de l’évolution entre les Coelurosauria et les oiseaux modernes.

Suite à l’expérience, les embryons n’ont évidemment pas été autorisés à éclore parce qu’il faut bien rester au stade de la science et qu’il n’était pas question de recréer des espèces de dinosaures. Du moins pour l'instant...