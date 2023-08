Le crâne d'un enfant découvert en Chine pourrait être le chaînon manquant de l'évolution humaine

En Chine, la découverte d’un crâne d’enfant remet en question tout ce que l’on pensait savoir de l’évolution de l’être humain.

Les archéologues n’étaient pas au bout de leur surprise, en 2019, lorsqu’ils ont découvert le crâne, la mâchoire et les os des jambes d’un enfant âgé de 12 ou 13 ans. Retrouvés à Hualongdong, dans l’est de la Chine, les ossements dateraient d’il y a 300 000 ans.

Or, le crâne, baptisé HLD 6, présente des caractéristiques “humaines modernes”, alors que ses membres, sa calotte crânienne et sa mâchoire semblent posséder des caractéristiques plus primitives.

Une lignée inconnue et hybride de l’espèce humaine ?

Selon l’étude, publiée dans la revue Journal of Human Evolution, l’absence de menton de l’individu ressemble davantage à celui d’un Denisovan, “une espèce éteinte d’hominine ancienne d’Asie qui s’est séparée des Néandertaliens il y a plus de 400 000 ans”.

De son côté, le crâne présente “une structure similaire à celle de la lignée humaine moderne, qui s’est séparée de l’Homo erectus il y a déjà 750 000 ans”.

Crédit photo : Journal of Human Evolution

Depuis leur découverte, les scientifiques essayent donc d’identifier cette lignée d’ancêtre toujours inconnue à ce jour. Selon eux, il s’agirait d’un mélange humain moderne et d’homininé inconnu qui aurait existé en Chine il y au moins 300 000 ans.

L’Homo Sapiens est apparu en Chine il y a près de 120 000 ans, mais certaines des caractéristiques qualifiées de “modernes” existaient bien avant.

Crédit photo : Journal of Human Evolution

Les scientifiques émettent l’hypothèse que le dernier ancêtre commun de l’Homo Sapins et des Néandertaliens soit apparu en Asie du Sud-Ouest avant de se répandre sur tout le continent. Une théorie qu’ils cherchent désormais à déterminer avec des études plus poussées.