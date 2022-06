5 planètes parfaitement alignées peuvent être observées à l'oeil nu pendant tout le mois de juin

Pendant tout le mois de juin, il sera possible d’observer un alignement exceptionnel de cinq planètes du système solaire, qui seront toutes visibles à l'œil nu.

Cette année 2022 est excellente pour les amateurs d’astronomie. Après avoir observé des pluies d’étoiles filantes et une éclipse lunaire, il est temps de regarder le ciel à nouveau pour contempler les planètes de notre système solaire.

Crédit photo : iStock

Pendant tout le mois de juin, nous pourrons observer cinq planètes parfaitement alignées, à l'œil nu. Cet événement rare sera plus particulièrement visible du 18 au 27 juin, ainsi que le 24 et le 25.

Cinq planètes visibles à l’oeil nu

Si vous regardez le ciel un matin, avant que le Soleil ne se lève, vous pourrez voir Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Pour vous repérer, essayez de trouver Vénus en premier : il s’agit de l’étoile du berger, l’astre le plus lumineux dans le ciel. Jupiter sera également très brillante et Mars aura une teinte légèrement orangée. Seule Mercure pourrait être plus difficile à apercevoir.

Crédit photo : SkySafari

« On est capables de voir Mercure dès le 9 juin, mais le Soleil se lève juste avant, ce qui n’est pas optimal. L’idéal est d’attendre le 15 juin jusqu’à la fin du mois. Il faut vraiment regarder vers un horizon nord-est très bien dégagé et être légèrement en hauteur pour voir Mercure », a conseillé Olivier Hernandez, directeur du Planétarium Rio Tinto Alcan, à Montréal.

Pour profiter pleinement du spectacle, il est conseillé de regarder le ciel à l’aube, environ 45 minutes avant le lever du Soleil.

Voir Uranus et Neptune au télescope

L’alignement des cinq planètes visibles à l’oeil nu est un événement très rare, qui ne s’est pas produit depuis 2004. Cette année, ce phénomène est d’autant plus particulier que les cinq planètes sont alignées dans leur ordre réel de distance avec le Soleil. Pendant le mois de juin, il sera également possible d’observer les deux autres planètes du système solaire, Uranus et Neptune.

« C’est un mois de juin exceptionnel, puisque l’ensemble des planètes du système solaire sont observables dans le ciel. On est même capables de voir Uranus et Neptune avec un petit télescope », a affirmé Olivier Hernandez.

Crédit photo : iStock

Uranus pourra être visible dans un ciel très sombre. Si vous possédez une excellente vue, vous pourrez peut-être l’apercevoir à l’oeil nu. Sinon, vous devrez vous munir de jumelles ou d’un télescope. Uranus se situe entre Vénus et Mars, et elle sera plus visible les 24 et 25 juin.

Enfin, il sera possible de voir Neptune le matin à l’aide d’un télescope, derrière Jupiter.