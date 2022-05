Les 10 plus belles photos de l'éclipse lunaire totale du lundi 16 mai

Il fallait se lever tôt ce matin pour pouvoir observer à l'œil nu l’éclipse totale de Lune. Durant presque cinq heures, les habitants d’une grande partie de la planète en Europe, en Amérique et en Afrique ont pu assister à ce spectacle unique cette année. Florilège des meilleurs clichés pris par les internautes.

Crédit : AFP

À voir aussi

Elle n’a duré que quelques heures mais cela a suffi aux plus chanceux d’entre nous pour l’observer. L’éclipse lunaire totale s’est produite dans la nuit du dimanche 15 au lundi 16 mai. Les lève-tôt ont pu observer, lorsque la météo s’y prêtait, une Lune de sang dans le ciel.

Durant cinq heures, le Soleil, la Terre et la Lune se sont alignés. Notre satellite, la Lune, s’est alors retrouvé dans l’ombre de la Terre, se masquant à notre vue. L'astrophysicien et professeur à l’Université Paris-Saclay, Hervé Dole, a ainsi expliqué à France info la couleur rouge que prend la Lune lors de ce phénomène : « la Lune passe dans l'ombre de la Terre. Alors, on pourrait imaginer qu'elle disparaisse complètement. Mais ce n'est pas complètement le cas. En fait, les rayons du soleil passent quand même un petit peu à travers l'atmosphère de la Terre et donc elle est teintée de rouge, un peu comme au lever ou au coucher du Soleil, où il y a un rougissement dû à l'atmosphère ».

La prochaine éclipse lunaire totale aura lieu en 2029

Cet événement se produit en moyenne deux fois par an. Si vous avez oublié de mettre votre réveil plus tôt ce matin pour observer l’éclipse lunaire, pas de soucis, Hervé Dole a indiqué que la prochaine éclipse de ce genre devrait se produire en novembre prochain, mais elle ne sera pas aussi visible. Deux autres éclipses de Lune se produiront en 2025, mais risquent d’être très peu visibles également.

Pour pouvoir observer pleinement cet événement, il faudra patienter un peu. La prochaine éclipse totale de Lune aura lieu le 20 décembre 2029, prévient l’astrophysicien qui promet un beau spectacle. En attendant, les internautes ont partagé sur les réseaux sociaux leurs plus beaux clichés de l’éclipse lunaire totale.

L’#eclipselunaire du 15 mai 2022 depuis la Guadeloupe. Rendez-vous pour le même phénomène dans 25 ans en 2047. pic.twitter.com/w4PL30hfu2 — EAFC Guadeloupe (@EAFC_Guadeloupe) May 16, 2022

Éclipse Lunaire Imminente Lune de Sang ~ Sur le Delaware ! pic.twitter.com/VOhS654kC8 — My Info (@kwmdw6) May 16, 2022

Très beau spectacle avec cette éclipse lunaire #EclipseLunar pic.twitter.com/xgVe6eRezz — Laurent planson crequer (@lpc940) May 16, 2022