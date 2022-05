Vivre entouré d'oiseaux rendrait aussi heureux qu'une augmentation de 10%, selon la science

On savait déjà qu’entendre les oiseaux chanter était agréable, mais la science vient de confirmer qu’en plus de nous relaxer, cela augmentait de manière concrète notre satisfaction générale et notre niveau de bonheur.

Crédit : Boris Smokrovic

En effet, une nouvelle étude récemment menée par des chercheurs allemands a révélé que le fait d'entendre et de voir des oiseaux nous aiderait à être heureux dans la vie. Selon cette enquête, plus nous voyons et entendons souvent des oiseaux siffler et chanter, plus nous avons de chance d’être épanoui. Les scientifiques du centre allemand de recherche sur la biodiversité intégrative ont estimé que le fait d'être entouré d'une grande variété d'oiseaux pouvait offrir une satisfaction de vie accrue équivalente à un revenu supplémentaire de 142 euros par semaine.

« Nous avons également examiné les données socio-économiques des personnes interrogées et, à notre grande surprise, nous avons constaté que la diversité aviaire est aussi importante pour leur satisfaction de vie que leur revenu » a déclaré le docteur Katrin Böhning-Gaese. Plus précisément, après avoir analysé des millions de données, les experts sont arrivés à la conclusion que 10 % d'espèces d'oiseaux en plus génèrent une satisfaction équivalente à une augmentation comparable des revenus.

Crédit : Rowan Heuvel

Les bruits des oiseaux sont réconfortants

Une autre étude de l'université polytechnique de Californie a montré que le fait de placer des haut-parleurs émettant divers sons d'oiseaux sur des sentiers de randonnée améliorait l'expérience en plein air. L’expérience, testée dans les conditions réelles dans le Colorado, pourrait améliorer le bonheur des randonneurs partout dans le monde. D’ailleurs, les résultats ont montré qu’il n'y avait aucune différence que les bruits d'oiseaux soient artificiels, préenregistrés ou naturels.

Intéressant, n’est-ce pas ?