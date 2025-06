Vous êtes considéré comme « vieux » à partir de cet âge précis, selon une étude

Certaines personnes se demandent à partir de quel âge nous devenons vieux. Des chercheurs se sont posés la même question et ont dévoilé les résultats de leur étude, réalisée sur 25 ans.

À quel âge devenons-nous vieux ? Cette question peut varier d’un individu à un autre. Les plus jeunes peuvent par exemple considérer comme vieux des quadragénaires. Mais en vieillissant, ces mêmes personnes peuvent se rendre compte qu’on n’est pas si vieux à 40 ans.

Cette perception de l’âge selon les générations est appelée « la dissociation du groupe d'âge ». Selon Top Santé, il s’agit du « processus de distanciation psychologique de l'état indésirable de la vieillesse et du groupe d'adultes plus âgés ». Pour mettre en avant cette perception et tenter de répondre à la question « à quel âge sommes-nous considérés comme vieux ? », des chercheurs des universités de Stanford, du Luxembourg et de Greifswald (Allemagne) ont mené une étude.

Pour ce faire, il ont posé huit fois durant vingt-cinq ans (entre 1996 et 2021) la question « À quel âge qualifieriez-vous quelqu'un de vieux ? » à 14 056 participants. Les réponses varient selon l’âge, forcément.

Une perception qui diffère selon plusieurs critères

Crédit photo : Mirjana Pusicic/ iStock

Les personnes ayant répondu à la question avaient entre 40 et 100 ans. Pour ceux qui avaient 65 ans en 2011, la vieillesse commence à 74 ans. Cependant, pour leurs camarades âgés de 25 ans la même année, la vieillesse commence à 66 ans. L'étude montre bien que les perceptions sont différentes d’une génération à une autre.

De plus, les chercheurs ont noté que plus les individus étaient nés tard, plus ils considéraient la vieillesse tardive. Ainsi, les participants nés en 1911 estimaient le début de la vieillesse à 71 ans lorsqu’ils en avaient 65. Tandis que les participants nés en 1956 estimaient le début de la vieillesse à 74 ans au même âge.

« L'espérance de vie a augmenté, ce qui pourrait contribuer à retarder l'apparition de la vieillesse. Par ailleurs, certains aspects de la santé se sont améliorés au fil du temps, de sorte que les personnes d'un certain âge qui étaient considérées comme vieilles dans le passé, peuvent ne plus l'être aujourd'hui », avance Markus Wettstein, l’auteur de l’étude.

Crédit photo : Harbucks/ iStock

Par ailleurs, la perception de l’âge varie également selon le sexe et l’état de santé. Une personne en bonne santé et entourée se sent vieille plus tard par rapport à une personne en mauvaise santé et seule. Dès lors, cette étude nous indique que la perception de la vieillesse varie selon de nombreux critères perçus. Enfin, Markus Wettstein se demande si l’apparition de la vieillesse est repoussée à cause « d’une vision plus positive des personnes âgées et du vieillissement » ou simplement parce que « les gens considèrent que la vieillesse est un état indésirable ».