On n'a jamais été aussi proches de ressusciter le mammouth après cette dernière découverte

Aux États-Unis, des scientifiques ont réussi à créer des cellules souches d’éléphant, capables d’être développées dans n’importe quel tissu du corps. Une étape franchie avant la potentielle renaissance du mammouth laineux !

Et si le mammouth revenait à la vie ? C’est une idée que certains scientifiques tentent de concrétiser dans le cadre d’un projet centré sur les IPSC, qui sont des cellules souches pluripotentes induites. En d’autres termes, il s’agit d’une cellule adulte transformée en cellule immature, capable de se greffer à n’importe quel tissu de l’organisme.

Ces cellules sont déjà largement utilisées pour modéliser de nombreuses pathologies humaines ou pour tester l’efficacité et la toxicité de molécules potentiellement thérapeutiques. Elles ouvrent aussi la voie au développement de stratégies innovantes en médecine régénérative et en immunothérapie des cancers.

Crédit photo : iStock

Ce mercredi 6 mars, des scientifiques de la société de biotechnologie Colossal ont annoncé avoir recréé des cellules souches d’éléphants. Une étape cruciale dans l’ambition d’aider à protéger les éléphants vivants selon Eriona Hysolli, responsable des sciences biologiques chez Colossal.

De l’éléphant au mammouth, une affaire de cellules

En effet, les chercheurs sont désormais capables de créer et conserver une réserve conséquente d’embryons d’éléphants, nécessaires à un programme de reproduction. Grâce aux IPSC, les scientifiques pensent qu’ils pourraient en apprendre plus sur la biologie des éléphants, qui développent très rarement un cancer.

Génétiquement, les éléphants devraient être plus vulnérables au développement d’un cancer car ils ont une seule cellule embryonnaire qui se divise plusieurs voir pour former le corps adulte. Et plus une cellule se divise et se forme, plus elle risque de muter pour devenir cancéreuse.

Crédit photo : iStock

Cependant, les éléphants possèdent des protections naturelles contre le cancer, notamment une protéine appelée TP53. Cette protéine, système de défense anti-cancer, pourrait empêcher la reprogrammation des cellules d’éléphants adultes en IPSC. Pour contrer cela, les scientifiques de Colossal ont donc créé des molécules pour bloquer la production de la protéine, favorisant donc la création de IPSC d’éléphants.

Pour la société Colossal, cette prouesse scientifique est une première victoire en vue d’un projet bien plus ambitieux et assumé : celui de ramener le mammouth laineux à la vie dans les cinq prochaines années ! Pour rappel, les dernières spécimens de mammouth laineux ont existé il y a 4000 ans !