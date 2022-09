Ce diamant rare pourrait avoir révélé la présence d'un «océan» caché sous terre

Au Botswana, la découverte d’un diamant à la composition chimique rare fascine les scientifiques. La raison ? Le joyau pourrait contenir la preuve de l’existence d’un océan caché dans le manteau terrestre.

Le manteau terrestre abriterait-il beaucoup plus d’eau que ne l’on pensait ? C’est en tout ce que laisse sous-entendre une étude publiée le 26 septembre dans la revue Nature Geoscience, rapporte le site d’information LiveScience.

À voir aussi

Crédit Photo : Nathan D. Renfro and Tingting Gu

Une découverte importante

Vous l’ignorez peut-être, mais la Terre est composée à 70% d’eau. Toutefois, il y a aussi de l’eau dans le manteau supérieur qui correspond à la couche sur laquelle la croûte terrestre flotte, précise le magazine Geo.

Selon les scientifiques, lorsque le manteau supérieur se transforme en manteau inférieur plus chaud et plus dense, les minéraux pourraient contenir moins d’eau. Néanmoins, une étude menée par le Gemological Institute of America «New York» conteste cette théorie.

En effet, des chercheurs, dont le physicien des minéraux Tingting Gu, ont analysé une pierre précieuse renfermant des minéraux et des inclusions qui contiendraient de l’eau présente à la frontière entre les deux manteaux terrestres, explique le site d’information.

Ces résultats suggèrent que l’eau serait présente plus profondément sous la surface de la planète. Cette découverte importante apporte de nouvelles informations sur le cycle des eaux profondes, ainsi que sur la tectonique des plaques.

Crédit Photo : Nathan D. Renfro and Tingting Gu

Comme le précise LiveScience, le diamant de type Lab provient de la mine de Karowe, au Botswana. Tingting Gu et son équipe ont utilisé un laser pour cartographier la composition chimique.

Les analyses ont révélé que le diamant - qui reste longtemps sous terre - abritait un minéral connu sous le nom de «ringwoodite». Il se trouve entre le manteau supérieur et inférieur, entre 410 et 600 kilomètres de profondeur, et peut contenir «beaucoup plus d’eau que d’autres minéraux comme labridgmaniteet laferropériclase», explique Geo.